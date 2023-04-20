Гинеколог ответила, какие жалобы сопутствуют миоме матки

Каждая девушка должна помнить о необходимости регулярного осмотра у гинеколога даже при отсутствии жалоб. К сожалению, заболевания женских органов могут проявляться даже в очень молодом возрасте, поэтому с их обнаружением не следует медлить. Боль внизу живота, тяжелые и длительные менструации, анемия – это лишь некоторые жалобы, которые могут свидетельствовать о развитии миомы – фиброзной доброкачественной опухоли матки.

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Эстрогензависимая опухоль может поражать от 50 до 80 процентов женщин в репродуктивном возрасте, от подросткового до менопаузы. Какие симптомы свидетельствуют о миоме и всегда ли она нуждается в лечении, рассказала изданию Northwestern Medicine заведующая отделением гинекологии и гинекологической хирургии, доктор медицинских наук Анджела Чаудхари.

Миомы различают по размерам и классифицируют в зависимости от местоположения в матке.

Субсерозные – возникают в пределах мышечной стенки матки и оказывают давление на другие органы.

Интрамуральные – возникают в пределах мышечной стенки и приводят к увеличению размеров матки при их росте.

Подслизистые – граничат со слизистой или эндометрием.

На ножке – вырастают на поверхности матки и крепятся к ней ножкой.

Очень часто миома протекает бессимптомно и не оказывает негативного влияния на самочувствие женщины, однако некоторые пациентки могут иметь многочисленные жалобы на здоровье. Основными симптомами новообразования являются длительные и болезненные кровотечения, иногда возникающие даже в межменструальный период, и боль или давление, которое возникает, когда миома сдавливает соседние органы, например мочевой пузырь или кишечник.

Кроме этого, женщины могут иметь жалобы на усталость, анемию, болезненные менструации, частое мочеиспускание, болезненный половой акт, вздутие и запор, боли внизу живота и в районе тазобедренного сустава. Наличие хотя бы одного из симптомов является поводом для посещения специалиста.

Врач Анджела Чаудхари успокаивает и уверяет, что при отсутствии жалоб на самочувствие миома требует лишь наблюдения, а лечение может потребоваться при больших потерях крови во время менструации, сильной боли или невозможности забеременеть или выносить ребенка.

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