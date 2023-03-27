Гинеколог рассказала, на какие женские выделения следует обязательно обратить внимание

Сфера женского здоровья деликатна и очень важна. Девочки обычно стесняются задавать вопросы об особенностях своего тела и половом созревании. В будущем это может привести к невозможности вовремя обратиться за помощью. Например, не все женщины знают, что обычно выделения из влагалища нормальные, но некоторые из них могут свидетельствовать о воспалительных или инфекционных заболеваниях.

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Женские выделения состоят из воды, слизи, нормальных бактерий и клеток влагалища и шейки матки. Доктор медицинских наук Джессика В. Кили рассказала изданию Northwestern Medicine, что может влиять на характер выделений и как не пропустить патологический процесс.

Нормальные женские выделения необходимы, поскольку очищают и увлажняют влагалище, защищая от инфекций. У разных женщин они могут быть густыми или жидкими, белыми или прозрачными и составлять от 1 до 4 мл в день.

Характер выделений может изменяться в зависимости от дня менструального цикла или при приеме противозачаточных средств. Однако на некоторые изменения следует обратить особое внимание, поскольку они бывают патологическими.

В таком случае их вызывает воспаление, нарушение нормальной микрофлоры или даже передаваемые половым путем инфекции. Джессика В. Кили советует обязательно обратиться к врачу, если вместе с изменением характера выделений, вы имеете следующие жалобы :

Зуд влагалища и зоны вокруг него;

Покраснение, боль и отек;

Пенистые зелено-желтые или кровянистые выделения;

Неприятный запах выделений;

Боли при мочеиспускании или половом акте;

Повышенная температура;

Боль внизу живота или тазовая боль.

Врач уверяет, что в большинстве случаев эти симптомы легко поддаются медикаментозному лечению, но оно должно проходить под контролем специалистов.

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