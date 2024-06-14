Главные причины, почему хороший сон имеет важное значение

Полноценный ночной сон необходим для правильного функционирования мозга и всего организма. Важно иметь 7-8 часов крепкого сна на регулярной основе.

Это потому, что ваш мозг и тело используют это время, чтобы перезарядиться и подготовиться к следующему дню. Мы подготовили вам основные причины, почему качественный сон имеет важное значение для организма.

Невысыпающиеся люди ощущают более сильные приступы голода

Несколько исследований показали, что невысыпающиеся люди испытывают более сильные приступы голода, а это может увеличить вероятность ожирения из-за негативного влияния на гормоны, контролирующие аппетит.

Кроме того, даже несколько дней недосыпания могут повредить вашу иммунную систему. Поэтому старайтесь спать восемь часов в сутки, чтобы преодолеть все подобные проблемы, включая воспаление.

Полноценный сон может повысить продуктивность и концентрацию внимания

Сон имеет важное значение для нескольких других аспектов, таких как повышение производительности и концентрации.

Исследования показали, что неправильный режим сна оказывает такое же негативное влияние на работу мозга, как и алкогольная интоксикация. Кроме того, исследования показали, что хорошо спящие люди улучшают свои навыки решения проблем, а также память.

Полезный сон улучшает здоровье сердца

Плохой сон также создает нагрузку на сердце. Частота сердечных сокращений у тех, кто страдает недосыпанием, остается повышенной, а не колеблется в норме.

Меньше сна означает более высокий уровень С-реактивного белка (С-реактивный белок, который высвобождается во время стресса). Если С-реактивный белок высок, "это фактор риска сердечно-сосудистых и сердечных заболеваний", – добавляет Зее.

Достаточный сон улучшает продуктивность спортсменов

Те, кто занимается спортом, тоже страдают от недостатка сна. По словам экспертов, если спортсмен хорошо высыпается, у него будет лучшая реакция, скорость и точность. В отличие от 7-9 часов сна, им может понадобиться больше часов.

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