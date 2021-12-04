Как избавиться от головной боли: советы врачей

Головная боль – самая распространенная болезнь современности. Пожалуй, нет ни одного человека, который в своей жизни не жаловался бы на нее и не искал способов как можно быстрее от нее избавиться. Кому помогает покой, кому таблетки, а кто из-за сильных болей может выпасть из привычной жизни на несколько дней. Головная боль может являться как самостоятельной болезнью, так и симптомом различных заболеваний. И лучший способ избавиться от нее – найти истинную причину.

Современная медицинская наука насчитывает более 150 типов головных болей. Каждый из них имеет разные причины, локализацию, длительность и симптоматику. Доктор медицины Дженнифер Робинсон в своем исследовании называет самые распространенные типы.

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Эту разновидность болей обычно ощущают подростки и взрослые. Длится чаще всего от получаса до нескольких часов. Как правило, причинами такой боли становятся переутомление, недосыпание, голод, стресс или напряжение глаз. После устранения указанных факторов головная боль проходит самостоятельно и не требует особого вмешательства.

Эта боль описывается пациентами как сильная и пульсирующая. Может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Как правило, вместе с головной болью у человека еще присутствуют неприятные симптомы: чувствительность к запахам, свету и шуму, головокружение, расстройство желудка или боли в животе. К сожалению, сегодня нет универсального средства от мигрени, но врачи советуют спокойный отдых в тихой, темной комнате, легкую диету. Если вы очень часто страдаете мигренями, следует пересмотреть образ своей жизни, уменьшить нагрузку и попытаться минимизировать факторы, вызывающие эту головную боль.

Эти боли могут быть сильными, они возникают спонтанно и без видимых причин. Человека беспокоит сильная боль за глазом или вокруг него, могут выделяться слезы или краснеть глаза. Эти недомогания могут повторяться в течение нескольких дней в неделю или полностью исчезать на месяцы или даже годы.

Причина этой боли в воспалении носовых пазух. Человек испытывает постоянную боль в районе переносицы, лба или скул. Очень часто, кроме головных болей, беспокоят выделение из носа или его заложенность. В данном случае головная боль является симптомом заболевания носовых пазух и проходит после лечения воспаления в них.

Как правило, этот вид боли начинает проявляется спустя 2-3 дня после травмы. Может включать другие симптомы: головокружение, проблемы с концентрацией или памятью, утомляемость и т.д. Посттравматические боли могут длиться несколько месяцев, однако оставлять их без внимания врача не следует.

В последние два года, когда мировое сообщество находится в борьбе с коронавирусной инфекцией, пациенты начали жаловаться на головную боль как один из распространенных симптомов COVID-19.

Хотя новый вирус еще не полностью исследован, врачи разных стран сходятся во мнении, что головная боль является одним из первых симптомов коронавирусной инфекции на ряду с потерей обоняния или вкуса и повышением температуры.

Так, доктор Меган Доннелли, женский невролог и сертифицированный специалист по головным болям, утверждает, что ее пациенты действительно жалуются на головную боль во время коронавируса. Некоторые из них имеют этот симптом в начале заболевания, а некоторые – продолжают ощущать его даже в течение нескольких месяцев после выздоровления. Врач советует проводить МРТ для пациентов, которые жалуются на сильную головную боль, чтобы исключить образование тромбов и своевременно скорректировать лечение в случае их возникновения.

К менее распространенным видам относятся головные боли, вызванные гормональными причинами, хроническими заболеваниями или физическими нагрузками.

Есть еще множество видов головных болей, которые вызваны разными факторами и по-разному проявляют себя в каждом конкретном случае, поэтому особенно важно для облегчения своего состояния не медлить с походом к врачу для своевременного установления причины и выбора действенного способа лечения и предупреждения рецидива.

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