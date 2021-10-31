Голубовская – о врачах, призывающих не лечить невакцинированных: мне стыдно, давайте оставаться людьми
Главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская выразила недовольство и возмущение по поводу медиков, призывающих не лечить пациентов, не вакцинированных от коронавируса. Она подчеркнула, что никто не знает, что будет завтра с каждым из нас.
Свое отношение к подобным взглядам врач выразила в посте на своей странице Facebook. Голубовская подчеркнула, что ей стыдно за коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений.
"Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных - не допустимо в любом случае", – заявила она.
Медик призвала коллег к гуманности, поскольку "даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им мединискую помощь, согласно Женевской конвенции 1949 г.". Ответственность медицинского работника за такие действия предусматривает и ст. 139 УКУ, подчеркнула она.
Также главный врач-инфекционист Минздрава обратилась к пациентам и докторам с призывом начинать лечение на ранних стадиях болезни, поскольку это "в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение и/или облегчает симптомы болезни".
"И да, давайте оставаться людьми", – подчеркнула Голубовская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Голубовская спрогнозировала пик пандемии коронавируса в Украине уже через две-три недели. Уже сегодня ситуация с госпитализациями непростая, это особенно наблюдается в регионах "красной" карантинной зоны.
Также, по словам Голубовской, бустерная или дополнительная третья доза вакцины от коронавируса COVID-19 необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит, а именно слабую выработку антител.