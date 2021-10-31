Голубовская – о врачах, призывающих не лечить невакцинированных: мне стыдно, давайте оставаться людьми

Главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская выразила недовольство и возмущение по поводу медиков, призывающих не лечить пациентов, не вакцинированных от коронавируса. Она подчеркнула, что никто не знает, что будет завтра с каждым из нас.

Свое отношение к подобным взглядам врач выразила в посте на своей странице Facebook. Голубовская подчеркнула, что ей стыдно за коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений.

"Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных - не допустимо в любом случае", – заявила она.

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Медик призвала коллег к гуманности, поскольку "даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им мединискую помощь, согласно Женевской конвенции 1949 г.". Ответственность медицинского работника за такие действия предусматривает и ст. 139 УКУ, подчеркнула она.

Также главный врач-инфекционист Минздрава обратилась к пациентам и докторам с призывом начинать лечение на ранних стадиях болезни, поскольку это "в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение и/или облегчает симптомы болезни".

"И да, давайте оставаться людьми", – подчеркнула Голубовская.

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