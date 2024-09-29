'Несчастную иммунную систему раздавит, не успеешь пикнуть': врач Голубовская рассказала о новой пандемии и как спастись от лихорадки Западного Нила и обезьяньей оспы

За окном будет становиться все прохладнее – возникнет угроза увеличения заболеваемости гриппом и ковидом. Следует ли повторно вакцинироваться и как уберечься от коварных вирусов? Угрожает ли человечеству новая пандемия, почему украинцы болеют лихорадкой Западного Нила и обезьяньей оспой? Какой образ жизни следует вести, чтобы всегда оставаться здоровым, несмотря на полномасштабную войну и другие негативные факторы?

Все эти важные вопросы OBOZ.UA обсудил с известным инфекционистом, доктором медицинских наук и профессором Ольгой Голубовской.

– Сейчас самая горячая тема – о загрязненной воде, которую зафиксировали еще месяц назад на Черниговщине и Сумщине из-за загрязнения Сейма. Как следствие. стала грязной и вода в Десне. Есть ли случаи всплеска инфекционных заболеваний из-за потребления загрязненной воды? Понятно, что люди знают об этой проблеме, они не пьют эту воду, но вдруг где-то такое произошло. Какие могут быть последствия и есть ли случаи заболевания?

– У меня нет данных о том, что вспышки заболевания были связаны именно с этой ситуацией. Хотя вспышки кишечных инфекций регистрируются по всей Украине в разных областях, особенно в регионах, которые больше всех страдают от российской агрессии. Но чтобы это было связано непосредственно с этой грязной водой – у меня таких данных нет. Я думаю, что таких случаев и нет. Этого скрыть нельзя было бы, мы бы этого не пропустили. Сейчас принимаются определённые меры, в том числе информирование населения. Ведь безопасная вода – это важный фактор сдерживания инфекционной патологии.

– А если человек все-таки употребил рыбу или воду случайно, или напоил скот. Какие могут быть последствия? Вы говорите, что это кишечные заболевания?

– Все что угодно может быть – различные отравления. Еще раз повторяю: у нас работают с населением. Украинцы сейчас достаточно профессионально вникают в эти вопросы, у них нет доверия к системе здравоохранения, как за рубежом. Там не оспаривают никаких рекомендаций врачей. У нас люди во всё вникают, если что не так, то задают вопросы, изучают проблему. И журналисты нам тоже помогают в информировании населения.

– Видела, что на Львовщине возросла заболеваемость гепатитом, есть ли такое в других регионах? Почему стало больше больных?

– Вирусные гепатиты неоднородные. Есть вирусные гепатиты, которые передаются как кишечная инфекция, – это гепатит А и Е. Самая масштабная вспышка гепатита А на сегодняшний день – в Виннице. Причина – попадание чего-то в воду массового использования. До войны, например, такая ситуация была и в Киеве, в Бортничах. Произошла вспышка гепатита А у взрослых, было очень много больных. Поэтому, конечно же, во время войны, когда разрушается инфраструктура, может такое происходить. Но есть ещё вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи, через кровь. Это прежде всего гепатит В. К сожалению, сейчас также наблюдается его рост.

– Это у военнослужащих?

– Это связано с огромным количеством переливаний крови. На фронте этого невозможно избежать, надо спасать человека. Далее, в конце концов, многое уже лечится. Так как больше в популяции появляется возбудителя, особенно гепатита В, он считается бичом медицины всего земного шара, он чрезвычайно устойчив к внешней среде, от него избавиться очень сложно даже современными методами, если нарушить технологию… Ну а какая может быть технология в условиях войны…

– А вакцины нет?

– Есть. Сейчас такая ситуация, что я рекомендую, чтобы как можно больше людей имели вакцинацию. Прививку делают, начиная с роддома. Она есть в обязательном календаре вакцинации. Потому что гепатит В в хроническую форму переходит лишь в 5% случаев, это немного по сравнению с гепатитом С, где в 85% случаев, если человек инфицируется, он переходит в хроническую форму. Но от вируса гепатита В есть вакцина, а если человек имеет хроническую форму, то лечение практически пожизненное. Поэтому лучше себя защитить. А вакцинации от гепатита С нет. Поэтому особенно в условиях войны, нужно обследоваться на эти вирусы хотя бы раз год. Особенно это касается гепатита С, который журналисты назвали "ласковым убийцей". Если при гепатите В, когда человек инфицируется, в подавляющем большинстве случаев развивается острый процесс (желтуха) и человек знает, что он переболел и ему необходимо наблюдаться, то гепатит С – "ласковый убийца", никаких симптомов нет, это случайная находка. Сейчас практически все клиники обследуют на гепатит С.

– А в госклинике можно сделать такое обследование?

– Да, можно, у семейного врача. Их даже экспресс-тестами снабжают, и нужно хотя бы раз в год такое обследование проходить. Такой тест можно купить в аптеке и сделать дома. Если человек обследуется и обнаружат, что он инфицирован гепатитом С, то пройдет трехмесячный курс терапии, выздоровеет и ему не нужна будет трансплантация печени через 10-15 лет, а самое главное – у него не будет снижения качества жизни.

– А если не обследоваться, какие могут быть последствия?

– Все гемоконтактные гепатиты чреваты развитием так называемых терминальных заболеваний печени. Это прежде всего цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, рак печени. Единственная причина первичного рака печени – это вирусы. Кроме того, эти вирусы не только в печени. До сих пор молодые доктора считают, если хорошие анализы (печеночные пробы, АЛТ), то не нужно лечить. Но дело в том, что гепатит С имеет около 30 внепечоночных локализаций и проявлений – от высыпаний на коже до поражения почек и лимфопролиферативных опухолей. Поэтому от вируса нужно избавляться, несмотря на печёночные показатели.

– Хочу поднять тему других опасных болезней. В частности, была информация, что за лето два десятка пациентов госпитализировали с подтвержденным вирусом Западного Нила, или, как его называют, "лихорадкой". Какие ее симптомы, как лечить? Каким образом болезнь появилась у нас? Или она всегда была, но мы просто не знали?

– Болезнь передаётся через укусы комаров, она очень тяжёлая в плане поражения нервной системы. 99% людей болеют в легкой форме. Значит, лихорадка вообще не диагностируется. У человека может немного повыситься температура, слабость, конюктивит, лёгкий респираторный синдром. Мы эту болезнь не диагностируем, в отличие от США. В Америке сейчас наблюдаются масштабные вспышки.

– Это впервые в США вспышка горячки?

– Нет, у них первый раз вспышка была еще в 1991 году. Из Нью-Йорка мне прислали видео: едет полицейская машина, распыляет репелленты, а американцев просят зайти в дома и закрыть окна. Таким образом снижают вероятность инфицирования.

У вируса лихорадки Западного Нила тяжелые последствия – серьёзные поражение нервной системы, отёк мозга, энцефалиты. Человек очень быстро впадает в кому, специфического лечения нет, в отличие от ковида и гриппа.

Но у нас есть опыт. Мы знаем, даже если человек постепенно впадает в кому, нужно быстро вмешиваться, и человек выздоравливает. Это нужно сделать до тех пор, пока не произошло необратимых изменений головного мозга.

– А как человеку определить, что это действительно лихорадка Западного Нила в домашних условиях? Это температура высокая или другие симптомы?

– Если это лёгкое течение заболевания, оно проходит практически без последствий. Клиника очень обширная – может повышаться температура, наблюдаться головокружение резкое – вестибулярный нейронит. Человек даже не может встать с кровати.

– Человек человеку может передать эту болезнь?

– Нет.

– Сколько случаев лихорадки Западного Нила обнаружено этим летом?

– У нас где-то неделю назад было около 70 случаев заболевания по Украине. Больше всего в Киеве, так как тут диагностируется лучше всего. Сейчас в клинике есть большое количество людей с подозрением на это заболевание.

– Эти 70 случаев – тяжелые?

– Да, это практически все с поражением нервной системы. В нашей клинике, там где кафедра расположена, в Александровской больнице, больше всего таких больных. 17% – без менингиальной формы. А так практически все люди с менингоэнцефалитами находятся в стационарах. Болезнь в основном касается пожилых людей, в возрасте 60+. Если сильная головная боль, рвота, повышение внутричерепного давления, нужно обращаться к врачу. Иногда у таких людей случаются когнитивные расстройства – они начинают что-то забывать, поведение может измениться, они иногда впадают в кому буквально на глазах.

– Можно ли предупредить заболевание?

– Вакцинации нет, к сожалению. Люди, которые живут в частных домах, держат хозяйство, если есть рядом лес или водоем, где много комаров, являются группой риска. Чем больше комаров,тем выше риск инфицироваться. Напимер, я консультировала женщину – она рассказывала, что у неё накануне заболевания несколько кур сдохло. Это явление в инфекционной патологии называется "эпидемиологическая связь".

Чтобы предотвратить заболевание, нужно чаще пользоваться репеллентами, ставить их в подвалах, где много комаров. То же самое нужно делать, если едете отдыхать на природу. Нельзя сказать, что это на 100% поможет, но существоенно снизит риски инфицирования лихорадкой Западного Нила.

– А сейчас будет понижаться температура воздуха и комаров станет меньше...

– Совершенно верно. Сейчас похолодает, когда исчезнут комары, исчезнет и это заболевание.

– Вы говорили, что может быть новая пандемия. Какую болезнь вы имели в виду – снова коронавирус?

– Нет, нас предупредили, что нас ждет новая пандемия, вызванная неизвестным вирусом. Это может быть болезнь X. В Давосе обсуждали эту проблему. Болезнь X – это собирательное понятие, есть ряд возбудителей, которые считаются гипотетически возможными причинами этой пандемии. Неприятно, что практически все эти возбудители – вирусы.

– Может ли этой опасной болезнью стать обезьянья оспа? Только в этом году болезнь убила как минимум 450 людей во время вспышки в Конго. Какие ее симптомы и может ли она распространиться по всему миру и оказаться хуже, чем коронавирус?

– Всё может быть. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием.

– Как передается обезьянья оспа и можно ли себя обезопасить, чтобы не заразиться?

– В основном ею болеют в тяжелой форме. Оспа может передаваться половым путём, при длительных контактах. Она в целом не очень заразная, контагиозная.

– Комитет по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья Франции дал прогноз самых опасных болезней, угрожающих человечеству в течение ближайших пяти лет. По его данным, угрозу несут болезни, передающиеся от животного к человеку и от человека к животному. Вы поддерживаете такое мнение?

– Конечно. Зоонозы – заболевания, которые передаются от животных к человеку, – это самое страшное для нас.

– Все три болезни, о которых мы говорили, как раз передаются от животного к человеку.

– Например, одна из болезней, которая тоже обсуждается как возможная болезнь X, – это птичий грипп. Им птицы болеют. Могут заразиться фермеры при тесном контакте. Слава богу, от человека к человеку этот вирус не передаётся. Но если произойдёт мутация, то средняя летальность от птичьего гриппа в мире составляет 52%. Это страшные цифры, но у нас есть противовирусные препараты.

Что такое зоонозы? Есть природные барьеры. Например, животные и птицы болеют из-за одних возбудителей. Мы не можем заразиться, потому что есть генетические барьеры. Но когда возбудитель преодолевает межвидовой барьер, это свидетельствует о его чрезвычайной агрессивности. Раз он смог преодолеть межвидовой барьер, то нашу несчастную иммунную систему он раздавит сразу – не успеешь даже пикнуть. Вот почему необходимо очень быстро лечить, а для этого нужен грамотный врач.

– Сейчас похолодает, и чем ближе к зиме, будет расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом. Как вы думаете, стоит ли ожидать новой вспышки COVID-19, новых штаммов коронавируса?

– Вы же видите, что сделал новый штамм коронавируса FLіRT, он уже "пофлитовал" с нами немножечко...

– Но легкие же вроде симптомы были? Нет такого количества госпитализаций, на ИВЛ люди не лежат. Или мы просто об этом не знаем?

– Вы просто об этом не знаете. Когда был пик короновируса, субварианта Омикрона, болели тяжело пожилые люди и представители серьёзных групп риска, с очень тяжёлой соматической патологией. В стационаре нет ни одного больного, который бы получил своевременно противовирусную терапию. Если б ее получали, то реанимации у нас не были бы забиты.

Я надеюсь, что этот сезон не будет таким тяжелым, как прошлый. Тогда у нас госпитальная летальность от гриппа была больше, чем от коронавируса. Очень тяжёлый был сезон гриппа в 2023-2024 годах.

Если у человека положительный экспресс-тест на грипп и коронавирус, то по большому счёту врача ему не надо. Обязательно следует выпить противовирусный препарат, сразу же. И врачи об этом знают, есть протоколы, уже прочитано много лекций по этому поводу...

– Каким должно быть действующее вещество в препаратах от гриппа и коронавируса?

– При гриппе – это озельтамивир, препарат называется "Тамифлю". При коронавирусе – "Паксловид", единственный строго специфический препарат. Это торговое название. Есть и другие препараты, которые обладают противовирусной активностью, они не такие эффективные, но это лучше, чем ничего.

– Просто витамином и цинком не стоит лечиться?

– Конечно же, нет. Из всех респираторных вирусов, которые нас окружает, большинство людей можно умереть только от гриппа и от коронавируса. Есть специфическая терапия, которую надо принять сразу. Если вы вовремя выпьете лекарство, вы выздоровеете через день, вам не нужно будет пить жаропонижающие или антибиотики.

Но у некоторых врачей есть какой-то барьер в голове. Вместо того, чтобы пить парацетамол лошадиными дозами, почитайте о его побочных эффектах. Это одна из основных причин суицидов в Америке . Парацетамол очень гепатотоксичный, может привести к поражению костного мозга, как и все нестероиды. Поэтому жаропонижающие надо принимать, но строго ограниченное время.

Если температура не сбивается – это показание к госпитализации. Нельзя дома держать человека с температурой 38, но если у него ухудшается состояние, он не може встать – это показания к госпитализации.

Противовирусные препараты должны быть у людей дома, тем более во время войны.

Если при коронавирусе всё-таки основные неприятности развиваются со второй недели (дыхательная недостаточность), то при гриппе необратимые изменения в лёгких, при тяжелом течении, могут наступить уже на третий день.

– А как определить, что действительно заболели гриппом?

– Грипп имеет классическую клиническую картину: температура, боль за грудиной, иногда печёт прямо за грудиной.

– Ваши самые главные советы – как уберечься от коронавируса и гриппа сейчас? Следует ли сделать дополнительную вакцинацию? Прививку нужно колоть всем или только группам риска?

– В США правильно сделали: когда появился штамм коронавируса Омикрон, запретили вакцины, которые не содержат омикронового варианта. Так как они неэффективны. Когда появился FLiRT, в Америке сразу же сделали вакцину, которая содержит этот компонент.

Тех людей, которые переболели, я не вижу смысла вакцинировать, ведь они уже имеют в крови антитела. Коронавирус не имеет сезонности, он внесезонный. Поэтому сделать вакцинацию нужно тем, кто долго не болел.

Люди из группы риска также должны подумать о вакцинации от гриппа.

– Как война влияет на наш иммунитет и как его уберечь? Дайте, пожалуйста, советы украинцам.

– Следует себя беречь от тех процессов, на которые мы никак не можем повлиять. Кроме того, нужно вести нормальный образ жизни. Люди сами себя часто убивают, свое здоровье. Надо питаться правильно, пить витамины, заниматься физической активностью, ходить хотя бы просто. Все, что есть лишнее в организме, обязательно где-то откладывается. Движение – это жизнь, так говорили еще древние римляне, и ничего не изменилось с тех времен.