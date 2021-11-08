"У меня здоровое питание, я занимаюсь спортом, а вес упорно стоит на месте". Иногда я слышу это на своих консультациях, но при оценке рациона пациента понимаю, что ему только кажется, что рацион сбалансирован. В большинстве случаев, если откорректировать питание и придерживаться рекомендаций, вес начинает снижаться. Но действительно бывает, что вес не удается сбросить из-за гормонов.

Давайте разберемся в том, какие гормоны влияют на похудение.

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Інсулін. Гормон підшлункової залози. Регулює обмін вуглеводів та ліпідів.

Лептин. Гормон, що виробляється жировими клітинами. Його вміст безпосередньо корелює з кількістю жирової тканини й обернено корелює з фізичною активністю людини. Вроджений дефіцит лептину викликає тяжкі форми раннього ожиріння.

Вроджений дефіцит лептину викликає тяжкі форми раннього ожиріння

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Естрадіол. Сприяє накопиченню жирових відкладень за жіночим типом. Його надлишок дає поштовх для набору ваги за жіночим типом у чоловіків, а у дівчат — у проблемних місцях.

Гормони щитовидної залози. Регулюють швидкість та інтенсивність обміну речовин, тому порушення їх рівня можуть призводити до коливань ваги.

Тестостерон. Безпосередньо бере участь у ліпідному обміні. Тестостерон у достатній кількості у чоловіків забезпечує швидкий метаболізм. А ось у жінок його надлишок призводить до порушення роботи ендокринної системи та ожиріння.

Пролактин. Маловивчений гормон. Відповідає за вироблення молока у жінок. Але якщо він високий, чи то чоловік, чи то жінка, схуднути навряд чи вдасться.

Кортизол. Забезпечує організм енергією. Виробляється наднирниками. Завдяки йому енергетичні ресурси переміщуються до органів та тканин, які потребують живлення. Він допомагає захистити організм від стресу та його наслідків. Порушення норми кортизолу призводить до накопичення жиру в ділянці живота та шиї.

Порушення норми кортизолу призводить до накопичення жиру в ділянці живота та шиї

ФЛГ та ЛГ (фолікулостимулюючий і лютеінізуючий гормони). Дівчата можуть набирати вагу через гормональний дисбаланс ФЛГ і ЛГ, які синтезуються в гіпофізі. Вони відповідають за роботу яєчників. При коливаннях циклу ці гормони провокують ожиріння. Чоловікам також можна перевірити рівень цих гормонів, якщо вони мають проблеми зі скиданням зайвої ваги.

Грелін. Це ще один гормон, який, за аналогією з лептином, посилає мозку сигнал про голод. Тільки на відміну від лептину, виробляється грелін у шлунку, та його синтез різко підвищується, коли шлунок порожній. У той же час, у повному шлунку вироблення цієї біологічної речовини практично припиняється, людина відчуває ситість і більше їсти не хоче. Але є одна особливість. Якщо споживати їжу, в якій багато рафінованого цукру або фруктози, грелін продовжуватиме вироблятися, навіть коли ви з'їсте пристойну порцію. В результаті людина споживає більше їжі, що може призвести до надмірної маси тіла та згодом до ожиріння.

Якщо ви скоректуєте своє харчування, налагодите сон і вестимете активний спосіб життя, то зможете тримати вагу в нормі. Але якщо ваші спроби нормалізувати вагу не дають результату, потрібна консультація ендокринолога та перевірка рівня ваших гормонів.