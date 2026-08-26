Когда человек влюбляется, изменения не ограничиваются лишь настроением. Учащается сердцебиение, внимание сосредотачивается на партнере, могут изменяться сон, аппетит и восприятие боли. В этих реакциях участвуют гипоталамус, система вознаграждения, кора головного мозга, нервная система и нейромедиаторы.

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У любви нет одного центра в мозге, и она не контролируется каким-то отдельным гормоном. Это результат взаимодействия биологических механизмов, памяти, предыдущего опыта и социального контекста.

Окситоцин: больше, чем "гормон любви"

Окситоцин синтезируется нейронами паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса. Часть гормона попадает в заднюю долю гипофиза и выделяется в кровь, а часть действует непосредственно в центральной нервной системе.

Его периферические эффекты хорошо изучены. Окситоцин усиливает сокращения матки во время родов и обеспечивает выделение грудного молока. В мозге он участвует в формировании привязанности, распознавании социальных сигналов, сексуальном поведении и регуляции стресса.

Окситоцин не является универсальной молекулой любви или доверия. Его эффекты зависят от ситуации, предыдущего опыта и того, кого мозг воспринимает как близкого человека.

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Любовь, боль и ощущения в животе

Окситоцин может модулировать восприятие боли. В исследованиях на животных его эффект продемонстрирован достаточно убедительно. Данные с участием людей также указывают на снижение болевой чувствительности.

Окситоцин нельзя рассматривать как естественное обезболивающее или замену назначенным препаратам.

Не совсем корректно объяснять окситоцином и ощущение, будто "внутри всё сжалось". Тошнота, дискомфорт или "бабочки в животе" чаще связаны с работой оси "мозг-кишечник", симпатической нервной системы, адреналина и норадреналина. Именно они изменяют моторику и кровоснабжение пищеварительного тракта во время сильного волнения.

Вазопрессин: вода, сосуды и социальное поведение

Вазопрессин, или антидиуретический гормон, также образуется в паравентрикулярном и супраоптическом ядрах гипоталамуса.

Его основная периферическая функция заключается в поддержании водного баланса и осмолярности крови. Посредством V2-рецепторов в почках вазопрессин уменьшает потерю воды, а через V1-рецепторы может сужать сосуды.

Вазопрессин также связывают с формированием социальных и парных связей, но значительная часть таких данных получена на животных.

Бледность, покраснение лица или пятна на коже во время волнения не стоит объяснять только вазопрессином.

Дофамин: не счастье, а мотивация и значимость

В головном мозге дофамин действует прежде всего как нейромедиатор. Он участвует в мотивации, обучении, ожидании вознаграждения и определении значимости стимула.

Дофамин сигнализирует не просто "мне хорошо", а скорее "это важно, обрати внимание и повтори".

Это отчасти объясняет, почему влюбленный человек постоянно думает о партнере, ждет сообщения или стремится к новой встрече. Нейровизуализационные исследования подтверждают участие дофаминергической системы вознаграждения в романтической привязанности. В то же время страсть, длительные партнерские отношения и родительская любовь задействуют частично разные нейронные сети.

Ошибочно утверждение, что дофамин в черной субстанции подавляет движения, поэтому влюбленный человек "замирает". Нигростриарный дофамин, напротив, необходим для инициирования и плавного контроля движений. Потеря дофаминовых нейронов черной субстанции при болезни Паркинсона вызывает брадикинезию и ригидность.

Серотонин тоже не является "гормоном счастья"

В центральной нервной системе серотонин модулирует настроение, сон, аппетит, тревогу, сексуальное поведение и восприятие боли. Значительная его часть образуется в пищеварительном тракте, однако периферический серотонин не отражает непосредственно серотониновую активность мозга.

Уровень серотонина в крови не является лабораторным показателем счастья, влюбленности или качества отношений.

Почему запах партнера имеет значение

Запахи тесно связаны с эмоциями и памятью. В их обработке участвуют обонятельная луковица, пириформная кора, миндалевидное тело и орбитофронтальная кора. Поясная кора участвует в эмоциональной оценке информации, но не является отдельным "центром обоняния" или детектором совместимого партнера.

Гипотеза о выборе партнера по запаху в соответствии с генами HLA остается спорной. Отдельные эксперименты выявляли такую связь.

Запах влияет на симпатию и сексуальную привлекательность, но не является генетическим тестом на совместимость.

Можно ли сдать анализ на любовь

Лабораторного анализа, определяющего любовь или силу привязанности, не существует.

Концентрация гормона или нейромедиатора в крови не обязательно отражает его локальную активность в мозге. Особенно показателен окситоцин: систематический обзор не выявил надежной связи между его центральными и периферическими концентрациями в обычных базовых условиях.

На лабораторные показатели также могут влиять стресс, физическая нагрузка, лекарства, время забора материала и метод измерения.

Любовь имеет биологическую основу, но не сводится к действию одного гормона. Это взаимодействие систем вознаграждения, привязанности, стресса, памяти и социального опыта. Поэтому сильные эмоции действительно могут изменять пульс, аппетит, сон и восприятие боли, но не укладываются в простую "гормональную формулу".