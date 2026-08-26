Гормоны любви: как окситоцин, дофамин и серотонин влияют на мозг и поведение
Когда человек влюбляется, изменения не ограничиваются лишь настроением. Учащается сердцебиение, внимание сосредотачивается на партнере, могут изменяться сон, аппетит и восприятие боли. В этих реакциях участвуют гипоталамус, система вознаграждения, кора головного мозга, нервная система и нейромедиаторы.
У любви нет одного центра в мозге, и она не контролируется каким-то отдельным гормоном. Это результат взаимодействия биологических механизмов, памяти, предыдущего опыта и социального контекста.
Окситоцин: больше, чем "гормон любви"
Окситоцин синтезируется нейронами паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса. Часть гормона попадает в заднюю долю гипофиза и выделяется в кровь, а часть действует непосредственно в центральной нервной системе.
Его периферические эффекты хорошо изучены. Окситоцин усиливает сокращения матки во время родов и обеспечивает выделение грудного молока. В мозге он участвует в формировании привязанности, распознавании социальных сигналов, сексуальном поведении и регуляции стресса.
Окситоцин не является универсальной молекулой любви или доверия. Его эффекты зависят от ситуации, предыдущего опыта и того, кого мозг воспринимает как близкого человека.
Любовь, боль и ощущения в животе
Окситоцин может модулировать восприятие боли. В исследованиях на животных его эффект продемонстрирован достаточно убедительно. Данные с участием людей также указывают на снижение болевой чувствительности.
Окситоцин нельзя рассматривать как естественное обезболивающее или замену назначенным препаратам.
Не совсем корректно объяснять окситоцином и ощущение, будто "внутри всё сжалось". Тошнота, дискомфорт или "бабочки в животе" чаще связаны с работой оси "мозг-кишечник", симпатической нервной системы, адреналина и норадреналина. Именно они изменяют моторику и кровоснабжение пищеварительного тракта во время сильного волнения.
Вазопрессин: вода, сосуды и социальное поведение
Вазопрессин, или антидиуретический гормон, также образуется в паравентрикулярном и супраоптическом ядрах гипоталамуса.
Его основная периферическая функция заключается в поддержании водного баланса и осмолярности крови. Посредством V2-рецепторов в почках вазопрессин уменьшает потерю воды, а через V1-рецепторы может сужать сосуды.
Вазопрессин также связывают с формированием социальных и парных связей, но значительная часть таких данных получена на животных.
Бледность, покраснение лица или пятна на коже во время волнения не стоит объяснять только вазопрессином.
Дофамин: не счастье, а мотивация и значимость
В головном мозге дофамин действует прежде всего как нейромедиатор. Он участвует в мотивации, обучении, ожидании вознаграждения и определении значимости стимула.
Дофамин сигнализирует не просто "мне хорошо", а скорее "это важно, обрати внимание и повтори".
Это отчасти объясняет, почему влюбленный человек постоянно думает о партнере, ждет сообщения или стремится к новой встрече. Нейровизуализационные исследования подтверждают участие дофаминергической системы вознаграждения в романтической привязанности. В то же время страсть, длительные партнерские отношения и родительская любовь задействуют частично разные нейронные сети.
Ошибочно утверждение, что дофамин в черной субстанции подавляет движения, поэтому влюбленный человек "замирает". Нигростриарный дофамин, напротив, необходим для инициирования и плавного контроля движений. Потеря дофаминовых нейронов черной субстанции при болезни Паркинсона вызывает брадикинезию и ригидность.
Серотонин тоже не является "гормоном счастья"
В центральной нервной системе серотонин модулирует настроение, сон, аппетит, тревогу, сексуальное поведение и восприятие боли. Значительная его часть образуется в пищеварительном тракте, однако периферический серотонин не отражает непосредственно серотониновую активность мозга.
Уровень серотонина в крови не является лабораторным показателем счастья, влюбленности или качества отношений.
Почему запах партнера имеет значение
Запахи тесно связаны с эмоциями и памятью. В их обработке участвуют обонятельная луковица, пириформная кора, миндалевидное тело и орбитофронтальная кора. Поясная кора участвует в эмоциональной оценке информации, но не является отдельным "центром обоняния" или детектором совместимого партнера.
Гипотеза о выборе партнера по запаху в соответствии с генами HLA остается спорной. Отдельные эксперименты выявляли такую связь.
Запах влияет на симпатию и сексуальную привлекательность, но не является генетическим тестом на совместимость.
Можно ли сдать анализ на любовь
Лабораторного анализа, определяющего любовь или силу привязанности, не существует.
Концентрация гормона или нейромедиатора в крови не обязательно отражает его локальную активность в мозге. Особенно показателен окситоцин: систематический обзор не выявил надежной связи между его центральными и периферическими концентрациями в обычных базовых условиях.
На лабораторные показатели также могут влиять стресс, физическая нагрузка, лекарства, время забора материала и метод измерения.
Любовь имеет биологическую основу, но не сводится к действию одного гормона. Это взаимодействие систем вознаграждения, привязанности, стресса, памяти и социального опыта. Поэтому сильные эмоции действительно могут изменять пульс, аппетит, сон и восприятие боли, но не укладываются в простую "гормональную формулу".
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