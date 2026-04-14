Горячая вода для похудения: правда или еще один миф индустрии 'быстрых результатов'

Похудение сопровождается большим количеством мифов и противоречивых советов, которые активно распространяются в интернете. Один из них – убеждение, что горячая вода может помочь быстрее избавиться от лишнего веса.

Но действительно ли обычный стакан теплой воды способен повлиять на метаболизм или сжигание жира? Врачи объясняют parade.com, что ответ на этот вопрос значительно проще, чем кажется.

Мифы вокруг похудения и "волшебных" методов

Эксперты напоминают, что индустрия похудения – это многомиллиардный рынок, где часто продают обещания быстрого результата.

"Похудение – это индустрия, и она создает сильные стимулы продавать продукты и идеи, даже если они не подтверждены наукой. Не существует простого и быстрого способа похудеть, и если кто-то это обещает – обычно это не имеет доказательной базы", – объясняет врач Ришель Коррадо.

Врачи также предостерегают от трендов из соцсетей, которые часто выглядят убедительно, но не имеют доказательств эффективности.

"Многие популярные "лайфхаки" не проверены, могут стоить денег и даже вредить здоровью. Люди тратят ресурсы на стратегии, которые просто не работают", – добавляет врач.

Помогает ли горячая вода похудеть?

Специалисты по похудению единодушны: горячая вода не влияет на потерю веса.

"Нет убедительных доказательств того, что употребление горячей воды способствует похудению", – отмечает бариатрический хирург Мир Али.

Его коллеги поддерживают эту позицию. "В теплой воде нет ничего магического", – добавляет Коррадо.

Откуда взялся этот миф?

По словам врачей, идея возникла из-за предположения, что горячая вода "ускоряет метаболизм" или запускает процесс сжигания калорий.

"Люди думают, что горячая вода ускоряет обмен веществ, но это лишь теория без подтверждения", – объясняет Али.

Другой распространенный миф – "детокс". Многие считают, что горячая вода очищает организм от токсинов и ускоряет похудение. Однако научные данные этого не подтверждают.

"Энергия, необходимая для нагрева воды до температуры тела, настолько мала, что не имеет клинического значения", – отмечает врач Питер Балаж.

Есть ли хоть какой-то эффект?

Хотя горячая вода не сжигает жир, она может иметь косвенное влияние на пищевые привычки.

"Вода любой температуры может создавать ощущение сытости. Если выпить ее перед едой, можно уменьшить количество потребленных калорий", – объясняет врач Ганс Дж. Шмидт.

Также иногда организм путает жажду с голодом. "Люди часто воспринимают обезвоживание как голод. Когда они пьют достаточно воды, аппетит может уменьшаться", – добавляет Коррадо.

Действительно ли горячая вода действует как "детокс"?

Организм имеет собственную систему очистки – печень и почки, и им не нужны дополнительные "детокс-напитки".

"Важно поддерживать водный баланс, но идея, что теплая вода имеет особые детокс-свойства, научно не подтверждена", – отмечает Шмидт.

Что лучше пить утром – холодную или горячую воду?

Врачи советуют не усложнять. "Честно говоря, просто пейте воду", – говорит Коррадо.

Она добавляет, что чрезмерное внимание к температуре может даже мешать здоровым привычкам.

"Люди так зацикливаются на правилах, что иногда просто перестают пить достаточно воды. Теплая вода может немного помочь пищеварению или уменьшить вздутие, но это индивидуально", – объясняет она.

Холодная или горячая – когда что лучше?

В разных ситуациях температура воды может иметь небольшой дополнительный эффект:

во время физических нагрузок лучше подходит холодная вода, потому что она помогает охлаждению тела;

теплая вода может способствовать расслаблению и легкому стимулированию пищеварения;

но в любом случае главное – достаточная гидратация.

7 реальных советов для похудения

Специалисты отмечают: работают не тренды, а базовые принципы здорового образа жизни.

Больше белка. Он помогает дольше оставаться сытым и поддерживает метаболизм. Меньше сахара. Это помогает организму переходить к использованию жировых запасов. Цельные продукты. Меньше обработанной пищи – меньше лишних калорий и вредных добавок. Регулярная активность. Даже ежедневные прогулки 30 минут уже дают эффект. Качественный сон. 7-9 часов сна помогают регулировать гормоны аппетита. Контроль стресса. Эмоциональное питание часто мешает похудению, поэтому важно находить другие способы расслабления. Помощь специалистов. Работа с врачом или диетологом значительно повышает шансы на стабильный результат.

Вывод

Врачи единодушны: горячая вода не является способом похудения и не запускает сжигание жира. Ее влияние – лишь вспомогательное и косвенное. Настоящий результат дают системные привычки, а не "волшебные" методы.

"Будьте последовательными, не гонитесь за модными диетами. Здоровое питание и регулярная активность работают лучше всего", – подытоживают эксперты.

