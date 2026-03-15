Госпитальная летальность достигала 5%: Украина пережила один из самых сложных сезонов гриппа за последние десятилетия

С момента завершения в Украине чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, последний сезон гриппа для украинских медиков оказался самым сложным. В больницах отделения интенсивной терапии были переполнены, а госпитальная летальность достигла неслыханных уже десятилетия пяти процентов.

В этом году сезон гриппа стал чрезвычайно тяжелым за счет "огромного" количества больных. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала врач-инфекционист, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

Самый сложный сезон

"Мы пережили один из самых сложных сезонов гриппа с момента завершения чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Все последние сезоны были тяжелые. Но самым тяжелым сезоном по госпитальной летальности все же был прошлый. У нас были переполнены отделения интенсивной терапии, а госпитальная летальность достигала 5%... Мы, наверное, уже десятилетия такого не видели", – рассказала нам заслуженный врач Украины.

Причем за счет "огромного количества больных" доля тяжелых случаев тоже росла и обусловливала перегрузку системы, пояснила она.

"Почему так произошло? Потому что летом прошлого года в вирусе гриппа A/H3N2, который каждый год циркулирует в разных вариантах по миру, произошло семь мутаций в ключевых участках. Поэтому он стал практически полностью нечувствительным к тем вакцинным вариантам, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения весной прошлого года", – отметила Ольга Голубовская.

Есть ли смысл делать прививки

Хотя сезон гриппа еще не закончился, он уже "идет к своему завершению". Поэтому проводить прививки прямо сейчас "уже нет никакого смысла", считает профессор. И не только потому, что сезон заканчивается.

"Вирус уже "избегает" вакцин. Если в начале сезона вакцинация была оправдана благодаря неспецифической стимуляции иммунитета, то сейчас это лишено всякого смысла, потому что, кроме того, что этот вирус избегает иммунитета к циркулирующему варианту, сейчас, в марте месяце, он уже совсем не такой, каким был в октябре", – объяснила Ольга Голубовская.

Что делать вместо прививки

"В нашей инфекционной патологии лечится все достаточно хорошо, тем более, когда есть средства строго специфической терапии. Поэтому сейчас необходимо давать рекомендации группам риска о своевременном применении противовирусной терапии", – отметила профессор.

По ее словам, средства терапии эффективны, поскольку "направлены непосредственно на этот возбудитель".

"Например, осельтамивир для лечения гриппа", – посоветовала она.

Все лечится

А в целом, отметила профессор, "все лечится, единственное условие – своевременность назначения", и лечение при острой инфекционной патологии должно начинаться "уже с первых дней развития клинических симптомов, а еще лучше – в первые часы".

