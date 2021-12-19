Хочу описать, какой ужас происходит в больницах и почему мы – на первом месте в мире по смертности на миллион жителей.

Итак, касательно медикаментов в стационарах. НСЗУ финансирует минимально, тарифов, по которым финансируется стационар, особенно инфекционный, не хватает даже на зарплаты, не говоря уж о медикаментах.

С одной стороны, врачи вынуждены составлять так называемые "списки" – медикаменты, которые нужно купить для лечения. Туда входят, в том числе, те препараты, которые руководитель медучреждения не может купить, так как они не входят в "нацперечень" (список разрешённых к закупке за бюджетные деньги препаратов, который непонятно кто составлял и по какому принципу, ведь ни одного специалиста к работе над составлением этого перечня не привлекали).

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С другой стороны – это ловушка. Кто угодно может пожаловаться в НСЗУ по поводу составления такого "списка". А НСЗУ оставляет за собой право (и это прописано в договоре) разорвать в любой момент договор с больницей и прекратить финансирование, если такая жалоба поступит или откуда-то они узнают, что пишутся списки. Т.е. главврач обязан запретить врачам рекомендовать лечение, которое может спасти больному жизнь. Многие главврачи так и делают.

Вся ответственность лежит на докторах – врач не может смотреть на умирающих больных, у которых есть шанс выжить, назначают лечение, иногда не пишут его в лист назначений, чем подставляют себя, в том числе, под уголовную ответственность. А если не пишут – больной умирает. И здесь уже – моральный аспект, подстёгивающий эмоциональное выгорание, врачебные депрессии и даже увольнение с работы.

На сегодняшний день многие больницы не имеют даже протокольного жизнеспасающего лечения, не говоря уже о дополнительном. А просить родных купить препараты, получается, запрещено. Замкнутый круг.