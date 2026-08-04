Минздрав утвердил приказ №1044 о новых критериях госпитализации. Те самые, против которых мы с коллегами выступали еще на этапе обсуждений. Критерии нужны медицине – это факт. Но они должны ПОМОГАТЬ врачу спасать жизни, а не связывать ему руки в критический момент.

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Далее текст на языке оригинала.

Що ми отримали в результаті? Жорстку нормативну рамку, яка ставить лікаря у завідомо програшну ситуацію.

Лікар більше не має права на власне клінічне мислення, незважаючи на заяви. Бо кожен відступ від "таблички" треба погоджувати із завідувачем, пояснювати, обґрунтовувати й виправдовуватися. Якщо госпіталізуєш без формальних показників – отримаєш санкції від НСЗУ та штрафи для лікарні. Якщо відмовиш і пацієнт помре – залишишся сам на сам із прокуратурою, родичами та власним сумлінням. Всю відповідальність знову переклали на конкретного лікаря…

У МОЗ реально вважають, що у прифронтовій лікарні під обстрілами, без світла й із гострим дефіцитом кадрів черговий лікар серед ночі шукатиме, з ким погодити госпіталізацію?! Ми вже п’ятий рік війни пишемо папери так, ніби працюємо в ідеальній мирній Європі!

Главные истории дня

Чекати "стійкого погіршення" – це ЗЛОЧИН. І що означає взагалі "стійке погіршення"? А якщо воно не стійке? У невідкладних станах кожна мить – на вагу золота! Ви серйозно?! Для інфекційного хворого, літньої людини чи пацієнта з тяжкою супутньою патологією це означає одне: ми чекатимемо, поки людина стане достатньо некурабельною для формальної госпіталізації . І тоді її доведеться везти одразу в реанімацію. А там вже – кому як повезе, враховуючи, що в нас "все є" і нічого не треба додатково придбати для спасіння хворого, бо НСЗУ прийде …

"Лікуйтеся вдома" – а де саме?!

Цитата: "За відсутності Критеріїв обов’язкової госпіталізації пацієнт отримує медичну допомогу в амбулаторних умовах, зокрема в умовах денного стаціонару відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2001 року № 72".

Я вибачаюсь, але вищезазначений Наказ скасований МОЗ у 2016 році (Наказ МОЗ від 17.10.2016 № 1080). Це вже повний дурдом, пряме знущання та правовий нігілізм від вищого органу державного управління!

І взагалі, хто перевірив, чи є у віддаленій чи прифронтовій громаді хоч якійсь стаціонар з вашими хаотичними реформами аби як? Чи є там транспорт і догляд? Це не переведення на інший рівень допомоги, це банальне скидання відповідальності на знедолених пацієнтів та їх родин!

Ще багато чого дивного в цьому наказі. Все це неминуче призведе до того, що ми будемо втрачати хворих від станів, які можна і попередити, і лікувати в нормальних умовах…

Нормальні умови – це, принаймні, такі, коли лікарям не звʼязують руки ось такими вбивчими наказами …

Іноді думаєш, що запровадити мораторій на діяльність нашого міністерства на період війни - це найкраще вирішення усіх проблем, повʼязаних з медициною …

Тому готуйтеся виживати, хто як може…

Хоча ви і так це робите, друзі…