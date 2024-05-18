Грелка, душ и эфирные масла: что поможет избавиться от головной боли

Головные боли иногда бывают настоящей проблемой, которая беспокоит многих людей. Кроме испорченного настроения, головная боль также негативно отражается на производительности труда.

Если головная боль невыносима, она легко может нарушить вашу повседневную жизнь. В то же время, существует ряд эффективных природных домашних средств от головной боли, сообщает OBOZ.UA.

Оставайтесь гидрированным

Специалисты рекомендуют следить за тем, чтобы всегда оставаться гидратированным. Поэтому следует выбирать порошкообразные смеси напитков, богатые витамином С. Нередко избавиться от головной боли помогает стакан воды. Ведь бывает, что обезвоживание является самой распространенной причиной головных болей. Также рекомендуется вместо воды выбрать напиток с электролитами (без искусственных красителей и подсластителей, поскольку они могут еще больше усилить вашу головную боль).

Травяные чаи обладают успокаивающим действием.

Как известно из народной медицины, травяной чай насыщает организм полезными природными соединениями. Имбирный чай может помочь при мигрени. В то же время вы можете воспользоваться чаями, содержащими такие травы, как мята перечная, ромашка и лаванда.

Терапия теплом или льдом

Если вас мучает головная боль просто примите теплый душ, а если это не поможет – приложите пакет со льдом к шее. Это должно помочь от боли, ведь ощущение холода помогает уменьшить воспаление, которое приводит к головным болям. Но также пригодится грелка, которую нужно положить на затылок. Это поможет устранить головную боль. В случае, если головные боли присутствуют в носовых пазухах, приложите теплую ткань к болезненному участку.

Ароматерапия с некоторыми эфирными маслами

Также специалисты рекомендуют попробовать от головной боли ароматерапию. Она может помочь, потому что запахи вызывают положительные реакции организма. Это в свою очередь может уменьшить головную боль с помощью некоторых эфирных масел. Например, экстракт мяты перечной, эвкалипта и масла лаванды оказались эффективными от головных болей. Рекомендуют добавить 2 капли масла лаванды в два стакана кипятка и вдыхать пар.

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