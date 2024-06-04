Грецкие орехи для здоровья: как они помогают кишечнику и сердцу

Известно, что орехи являются источником многих минералов и микроэлементов. В частности, грецкие орехи содержат здоровые омега-3 жирные кислоты, которые называются альфа-линоленовыми.

Их вкусят как свежими, так и жареными, а также используют как дополнение к рациону. OBOZ.UA предлагает узнать об основных преимуществах для здоровья грецких орехов.

Кишечник

Грецкие орехи при регулярном потреблении помогают наладить здоровый метаболизм. Их функция заключается в увеличении количества здоровых бактерий. А это влияет и на другие органы, ведь здоровый кишечник снижает риск ожирения, сердечные заболевания и рак.

Мозг

Также грецкие орехи укрепляют мозг, ведь содержит питательные вещества. В частности, доказано, что полиненасыщенные жиры и полифенолы в грецких орехах уменьшают окислительное повреждение мозга. По некоторым данным пожилые люди, регулярно евшие грецкие орехи, имеют лучшую функцию мозга. Также это отражается на умственной гибкости, улучшении памяти.

Здоровье сердца

Грецкие орехи способствуют здоровью сердца, ведь снижают уровень холестерина. Если вы будете регулярно употреблять грецкие орехи, это снижает уровень в организме плохого холестерина. Например, при употреблении 43 г грецких орехов ежедневно в течение восьми недель, наблюдается пятипроцентное снижение холестерина ЛПНП и общего уровня холестерина.

Здоровые кости

Также употребление грецких орехов способствует здоровью костей, ведь у них есть полезные минералы. Например минерал меди очень важен для поддержания хорошей минеральной плотности костей. В грецких орехах также имеется большое количество марганца, важного питательного вещества, которое помогает предотвратить остеопороз, состояние, при котором кости становятся более склонными к переломам. Также в грецких орехах есть магний, помогающий в формировании крепких костей.

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