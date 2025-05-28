Грудка, бедро или голень: как выбрать курятину для здорового питания
Курятина давно считается одним из самых доступных и популярных источников белка. Она часто появляется на наших столах, но мало кто задумывается, сколько именно белка содержится в каждой части курицы.
Знание этой информации поможет лучше планировать рацион и не превышать дневную норму потребления. Издание eatthis.com подробно рассмотрело содержание белка в грудках, бедрах, голенях и крылышках, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.
Куриная грудка: максимум белка
Прежде всего стоит осознать, что разные части курицы имеют неодинаковое количество белка. Стандартная порция составляет около 113-142 г, и в зависимости от того, что именно вы едите – грудку или, скажем, крылышко – количество белка будет различаться. Для точности специалисты использовали данные USDA FoodData Central.
В 113 г куриной грудки содержится примерно 27 г белка. Это больше всего среди всех частей курицы, поэтому если вам важно получить максимум протеина, выбирайте именно филе. Его считают самым эффективным источником белка среди курятины.
Сколько белка в бедрах, голенях и крылышках?
- Куриное бедро (после приготовления, с удаленной костью) в порции 110 г обеспечивает около 19,6 г белка – это второе место после грудки.
- В 110 г приготовленной куриной голени – уже меньше: примерно 17,3 г белка.
- Меньше всего белка содержится в куриных крылышках – всего 13,6 г на 110 г продукта.
Интересно, что в мясе без костей эти показатели меняются. Например:
- 113 г мяса голени без кости содержит 27,2 г белка.
- 113 г куриного бедра без кости – 25,4 г белка.
Сколько белка нужно человеку ежедневно?
Хотя белок и необходим для нормального функционирования организма, его избыток может быть вредным. Суточная норма протеина рассчитывается индивидуально и зависит от массы тела: в среднем это 0,8 г на каждый килограмм веса. Например:
- Для мужчин с малоподвижным образом жизни норма составляет примерно 56 г белка в день.
- Для женщин – около 46 г.
Учитывая эти цифры, можно примерно определить, сколько порций курицы по 113 г стоит потреблять ежедневно, не превышая норму – конечно, учитывая белок из других продуктов, таких как йогурт или творог.
Средние дневные порции курятины
Для мужчин:
- Куриная грудка – 2 порции (~236 г)
- Бедра – 3 порции (~323 г)
- Голени – 3 порции (~366 г)
- Крылышки – 4 порции (~468 г)
Для женщин:
- Грудка – 1,5 порции (~192 г)
- Бедра – 2 порции (~267 г)
- Голени – 2 порции (~300 г)
- Крылышки – 3 порции (~385 г)
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