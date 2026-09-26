Небольшое уплотнение на веке, которое обычно не болит, но не исчезает неделями, может быть халязионом. Иногда он проходит самостоятельно, в других случаях требует медикаментозного лечения или даже хирургического вмешательства. При этом появление такого образования не означает, что придется сразу ложиться на операционный стол.

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Сегодня разберемся, что такое халязион, почему он возникает, как его лечат и в каких случаях не стоит откладывать визит к офтальмологу.

Что такое халязион и как он выглядит

Халязион - это хроническое воспаление, которое возникает из-за закупорки мейбомиевой железы в веке. Эти железы вырабатывают жировой секрет, который входит в состав слезной пленки и помогает защищать поверхность глаза от пересыхания.

Когда отток секрета нарушается, он накапливается в тканях века, вызывая воспалительную реакцию и формирование плотного узелка.

Обычно халязион имеет следующие признаки:

округлое уплотнение на верхнем или нижнем веке;

умеренный отек, иногда покраснение;

отсутствие выраженной боли или незначительная болезненность;

ощущение инородного тела или давления, если образование увеличивается.

Халязион может быть практически незаметным или достигать размера, при котором начинает мешать моргать. Иногда он способен давить на роговицу и влиять на четкость зрения.

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Важно не путать халязион с ячменем

Ячмень обычно представляет собой острую инфекцию железы или волосяного фолликула, часто сопровождается болью и покраснением. Халязион преимущественно связан с закупоркой железы и воспалением, которое может длиться долго.

Почему появляется халязион

Основной механизм - нарушение оттока секрета мейбомиевой железы.

Иногда образование возникает без очевидной причины. Поэтому не стоит винить себя в недостаточном уходе или пытаться самостоятельно определить, что именно вызвало проблему.

Если халязионы появляются регулярно, офтальмолог может рекомендовать дополнительно обследовать края век и мейбомиевы железы, чтобы выявить и контролировать факторы, способствующие повторным эпизодам.

Нужно ли сразу удалять халязион?

Хирургическое удаление не единственный возможный способ лечения.

Тактика зависит от того, как давно появилось образование, насколько оно большое, есть ли воспаление и влияет ли оно на зрение.

На ранних этапах, особенно когда узелок небольшой, врач может рекомендовать консервативное лечение и наблюдение. Часть халязионов постепенно уменьшается и исчезает без операции.

При этом не существует универсального средства, которое гарантированно устраняет проблему. Поэтому важно не откладывать осмотр, если уплотнение не проходит или увеличивается.

Как лечат халязион

Лечение начинается с осмотра офтальмолога. Врач должен убедиться, что образование действительно является халязионом, оценить его размер, состояние века и исключить другие причины появления узелка.

Консервативное лечение

На начальных этапах врач может рекомендовать деликатную гигиену век. Такие меры помогают поддерживать отток секрета желез и могут способствовать постепенному уменьшению образования.

При наличии выраженного воспаления врач может назначить медикаментозное лечение.

Самостоятельно использовать гормональные капли или мази опасно: они могут маскировать инфекцию, повышать внутриглазное давление и вызывать другие нежелательные эффекты.

Когда без хирургического удаления не обойтись

Если халязион долгое время не уменьшается, сохраняется несмотря на консервативное лечение или вызывает значительный дискомфорт, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство.

Обычно халязион удаляют в ходе небольшой процедуры под местной анестезией. Врач обеспечивает доступ к образованию, удаляет его содержимое и воспаленные ткани по показаниям.

Может ли халязион пройти самостоятельно?

Да, это возможно. Небольшие халязионы нередко постепенно уменьшаются и исчезают самостоятельно. Но процесс может длиться несколько недель, а иногда и дольше.

На прогноз влияют размер образования, продолжительность его существования, выраженность воспаления и наличие сопутствующих заболеваний век.

Подытожим

Халязион - распространенное заболевание век, которое не всегда требует операции. На ранних этапах возможно консервативное лечение, а небольшие образования иногда исчезают самостоятельно.

В то же время длительное ожидание, самолечение или попытки выдавить узелок могут привести к осложнениям и затянуть процесс выздоровления.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!