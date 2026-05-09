Дежавю на круизном лайнере: история повторяется снова?

В мире снова запахло словами, которые мы уже очень хорошо помним, но так не хотим еще раз слышать: вспышка, пандемия, карантин, ограничения.

Далее текст на языке оригинала.

На круїзному судні MV Hondius, яке йшло з Аргентини й попрямувало через Південну Атлантику, зареєстровано тяжке респіраторне захворювання та раптові смерті. На борту було близько 150 пасажирів і членів екіпажу. Станом на 6 травня 2026 року ECDC повідомляє вже про 7 випадків, серед них 3 смерті, один критичний пацієнт, кілька симптомних пацієнтів і один випадок, виявлений вже після повернення людини до Швейцарії. У частини пацієнтів ПЛР підтвердила хантавірус, а в одного — який перебуває в Швейцарії – саме Andes virus.

Хронологія знову вражає своєю "типовою" безвідповідальною безпечністю: перший захворілий 70-річний громадянин Нідерландів звернувся зі скаргами ще 6 квітня. Симптоми починалися, здавалося б, не дуже специфічно: температура, шлунково-кишкові прояви, слабкість. Однак йому різко ставало гірше й він помер через 5 днів – 11 квітня. Дружина померлого, також громадянка Нідерландів, зійшла на берег, щоб супроводжувати тіло чоловіка під час репатріації. 25 квітня їй стало зле під час перельоту до Південної Африки, а 26 квітня вона померла в лікарні в Йоганнесбурзі.

Тим часом на борту вже з’явились й інші захворілі. Далі все як завжди: не одразу зрозуміли що сталось, потім очевидно не хотіли давати розголосу, лякати, псувати імідж круїзної компанії та створювати собі проблеми. А тим часом люди все рівно виходили на сушу, відвідували екскурсії, спілкувалися із місцевим населенням й щонайменше 23 людини зійшли на острові Святої Єлени ще до повного усвідомлення масштабу ситуації й розлетілися по різних країнах — Австралія, Тайвань, Нідерланди, Велика Британія, Північна Америка.

2 травня помер третій пацієнт – громадянка Німеччини. Лише з цього моменту екіпаж повідомив ВОЗ про ситуацію на судні й почався розголос. Тобто – трохи менше ніж через місяць після першого випадку. Наразі лайнер застряг на рейді у берегів Західної Африки й пасажирів не випускають на сушу, зачинивши в каютах та створивши на судні суворий карантинний режим.

Начебто погодилась прийняти судно Іспанія – після звернення ВОЗ та структур ЄС – наголошуючи на гуманітарному аспекті та можливості безпечного медичного контролю. Але влада Канарських островів виступила проти такого рішення, заявивши про недостатню координацію з Мадридом і ризики для населення. Ситуація поки зайшла в глухий кут.

Ось такі невеселі новини. А тепер давайте розбиратися по кроках.

Що це за вірус спричинив такий спалах на судні?

Які ризики та прогнози?

Чи буде нова пандемія?

Спалах спричинив хантавірус. Хантавіруси — це група РНК-вірусів, природними резервуарами яких переважно є гризуни. Для самих гризунів така інфекція не є катастрофою. Вони можуть довго носити вірус і виділяти його з сечею, фекаліями та слиною. А людина заражається тоді, коли вдихає пил або аерозоль, забруднений цими виділеннями. Хантавіруси дуже небезпечні. Смертність дуже висока. У Європі та Азії хантавіруси частіше викликають гарячку з кровотечею та нирковим синдромом. А в Америці відповідні штами більш схильні вражати легені й серцево-судинну систему.

Однак людина є тупиковою ланкою передачі більшості хантавірусів. Крім… Ви вірно зрозуміли. Крім того хантавіруса, який було зафіксовано у одного з захворілих на лайнері. Цей вид, який має назву Andes virus (вірус з Андів) – має здатність передаватися від людини до людини. Що і сталося на лайнері.

Фільм жахів починається…

Але ні. Фільму жахів не буде.

ПЕРШИЙ ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ: хантавірус – це не класичний "вірус натовпу", як кір, грип чи ковід. Це не той патоген, який легко літає між людьми в метро, кафе чи аеропорту. Це складний вірус із непростим шляхом передачі. Заразитись їм важко. І передається від людини до людини не так просто. Лише при дуже тісному контакті: у родині, між партнерами, між людьми, які довго перебували поруч. Це не означає, що достатньо просто пройти поруч із хворим. Однак саме круїзний лайнер став ідеальним місцем, де всі умови фатально зійшлися в одному місці... Відомо, що після пацієнтів першими заразилися лікар та члени екіпажу...

Ймовірна причина первинного зараження наразі ще не доведена остаточно. Поточна гіпотеза така: частина пасажирів могла заразитися Andes virus ще до посадки на судно, під час перебування в Аргентині, де цей вірус є ендемічним, а вже потім могла відбутися передача серед близьких контактів на лайнері. Аргентина проводить додаткове розслідування, включно з аналізом можливого контакту з гризунами в районі Ушуайї.

У теперішньому випадку Andes virus є важливим ДРУГИЙ МОМЕНТ: природного резервуару Andes virus у Європі немає. Тобто вірус не має очевидного шляху "закріпитися" в європейській популяції гризунів і почати новий природний цикл передачі. Це дуже важливо для прогнозу.

Що буде далі?

Найімовірніший сценарій — ніякої глобальної катастрофи не буде. Це буде локалізований, складний, міжнародний інцидент.

Будуть тестувати пасажирів і екіпаж. Будуть відстежувати контакти. Будуть уточнювати, хто, де й коли міг заразитися. Можливо, кількість підтверджених випадків ще зросте. Але з того, що відомо зараз, немає підстав говорити ні про яку нову пандемію.

Це не COVID-2 чи сезонний грип. Це не вірус, який зараз піде по всіх аеропортах світу. Це небезпечний зоонозний патоген, який у рідкісному варіанті може передаватися між людьми, але переважно за умов дуже близького контакту.

Зараз потрібна не істерика, а нормальна епідеміологія. Не крики про "епідемію", а спокійна робота: виявити, ізолювати, протестувати, відстежити. Це не історія про нову катастрофу. Це історія про вірус, який не можна недооцінювати.

Залишається лише сподіватись, що у відповідальних осіб буде бажання швидко навести порядок, а не сіяти хаос та паніку про "новий апокаліпсис".

Всім здоров’я! Не панікуйте.