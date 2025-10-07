Когда фармацевтическая компания Biopharma объявила о поддержке специальной номинации "Учитель химии" в рамках Global Teacher Prize Ukraine 2025, это выглядело логично. Но на самом деле - это больше, чем просто партнерство. Это символический жест: компания, которая работает на стыке науки, биотехнологий и жизни, поддерживает тех, кто зажигает интерес к науке у будущих поколений.

Химия - это не формулы. Это мир вокруг.

Победителем номинации стал Евгений Атамасенко, учитель химии Калиновского академического лицея на Киевщине. За 34 года педагогической карьеры он не только научил сотни детей различать реакции, но и показал, что химия - это не школьные муки, а способ понять окружающую среду.

Его уроки - это опыты на открытом воздухе, экологические экспедиции в Днепр, интерактивные STEM-проекты "Зодиакальные созвездия" и "Почвоведение". Учитель превращает формулы в приключения, а понятие "валентность" - в путь к осознанию собственного места в природе.

Его подход прост и гениален одновременно: "меньше абстракции — больше практики". Поэтому вместо простой реакции нейтрализации дети наблюдают, как меняется качество воды в местной реке. А когда они побеждают на GENIUS Olympiad или попадают в финал Stockholm Junior Water Prize, становится понятно: эксперименты господина Евгения имеют эффект гораздо мощнее, чем реакция кислоты со щелочью.

Biopharma - о науке, ответственности и будущем

"Мир стремительно меняется, и именно наука формирует его будущее. Поэтому важно поддерживать не только исследования, но и тех, кто ежедневно зажигает интерес к науке у молодого поколения", отметил Константин Ефименко, CEO и владелец Biopharma.

Эта фраза - не просто официальный комментарий. Она отражает философию компании, которая инвестирует не только в производство плазменных препаратов, но и в человеческий капитал науки. Потому что для Biopharma химия - не только лаборатория, а фундамент биотехнологического прогресса.

Именно поэтому поддержка образовательной номинации выглядит логичным продолжением корпоративной ДНК компании: вкладывать в тех, кто создает будущее: учителей, ученых, исследователей.

"Учитель - это не прошлое, это инвестиция в будущее"

Получив 500 000 грн на реализацию собственной образовательной мечты, господин Евгений сказал со сцены:

"Могут измениться технологии, учебники, даже мебель в классе. Но ничто и никогда не заменит учителя. Потому что учителя - важны".

В его словах - суть профессии, которая держит образование на уровне химической реакции: там, где энергия ученика и вдохновение учителя вступают в контакт, рождается взрыв - интерес к знаниям.

Остальные номинации

Global Teacher Prize Ukraine 2025 отметила еще ряд выдающихся педагогов:

Руслан Шаламов из Харькова - главный победитель, который получил 1 млн грн на реализацию образовательной мечты.

из Харькова - главный победитель, который получил 1 млн грн на реализацию образовательной мечты. Юрий Пахомов - "Выбор украинцев", учитель химии из Ивано-Франковска, который превращает уроки в AR-исследования.

- "Выбор украинцев", учитель химии из Ивано-Франковска, который превращает уроки в AR-исследования. Кристина Микуляк - "Дошколье", воспитательница, которая сочетает методику Монтессори и нейропсихологический подход.

- "Дошколье", воспитательница, которая сочетает методику Монтессори и нейропсихологический подход. Леся Максимко - "Учитель математики", за геймификацию уроков.

- "Учитель математики", за геймификацию уроков. Владимир Бабенко - "Учитель-инноватор", за интеграцию STEAM и геймификации.

Символическая формула

2025-й год в Global Teacher Prize стал годом химии. И не только потому, что награду получил учитель этого предмета. А потому, что наука, бизнес и образование наконец образовали настоящую реакцию взаимодействия.

В этой формуле Biopharma - катализатор, Евгений Атамасенко - энергия активации, а украинское образование - субстрат, который превращается в будущее.

Химия - это не только о соединениях, но и о связях. И когда компания, спасающая жизнь, поддерживает тех, кто учит понимать ее суть, - это лучшая реакция, которую только можно представить.