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Михаил Гольденберг
Михаил Гольденберг
Врач-эстетист

Блог | Хирургическое удаление родинки: в каких случаях оно показано и как проходит процедура

Хирургическое удаление родинки: в каких случаях оно показано и как проходит процедура

С развитием новых технологий уходят в прошлое такие устаревшие и порой опасные методы удаления родинок, как азот и электрокоагулятор: в некоторых государственных учреждениях они еще изредка используются, но клиники высокого уровня давно перешли на передовые методы.

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Современный и безопасный метод удаления – фракционный лазер, где доктор может задать точные параметры удаления, такие как мощность, прогрев, глубина. Именно поэтому я использую лазерный метод удаления.

Но иногда на прием приходят пациенты, которым не подходит лазер, им показано хирургическое удаление. Сегодня мы поговорим о том, в каких случаях показано хирургическое удаление новообразований кожи и как проходит процедура.

Показания к хирургическому удалению

- большой размер родинки (более 1 см);

- необходимость провести гистологическое исследование тканей (сдать родинку в лабораторию для постановки окончательного диагноза);

- высокий риск рубцевания после лазерного удаления (это может определить врач по результатам осмотра и цифровой дерматоскопии).

Как проходит хирургическое удаление

  1. Делается проба на анестезию и подбирается препарат, на который у пациента нет аллергических реакций.
  2. Делается экспресс-тест на инфекции (это необходимо для назначения послеоперационной терапии).
  3. Под инъекционной анестезией производится удаление родинки.
  4. Накладывается косметический шов из лучшего биосовместимого шовного материала, который используется в пластической хирургии.
  5. После нанесения шва и обработки раны пациента отпускаем домой с назначениями.
  6. Швы снимаем через 7-14 дней после операции.

Важно отметить, что метод удаления (лазерный или хирургический) доктор выбирает строго по показаниям, а не по собственному желанию или желанию пациента. Чтобы избежать нежелательных последствий, а также качественно и безопасно удалить новообразование кожи, необходимо доверять исключительно опытному специалисту, который имеет в своем распоряжении качественное сертифицированное оборудование.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская