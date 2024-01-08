Блог | Хирургическое удаление родинки: в каких случаях оно показано и как проходит процедура
С развитием новых технологий уходят в прошлое такие устаревшие и порой опасные методы удаления родинок, как азот и электрокоагулятор: в некоторых государственных учреждениях они еще изредка используются, но клиники высокого уровня давно перешли на передовые методы.
Современный и безопасный метод удаления – фракционный лазер, где доктор может задать точные параметры удаления, такие как мощность, прогрев, глубина. Именно поэтому я использую лазерный метод удаления.
Но иногда на прием приходят пациенты, которым не подходит лазер, им показано хирургическое удаление. Сегодня мы поговорим о том, в каких случаях показано хирургическое удаление новообразований кожи и как проходит процедура.
Показания к хирургическому удалению
- большой размер родинки (более 1 см);
- необходимость провести гистологическое исследование тканей (сдать родинку в лабораторию для постановки окончательного диагноза);
- высокий риск рубцевания после лазерного удаления (это может определить врач по результатам осмотра и цифровой дерматоскопии).
Как проходит хирургическое удаление
- Делается проба на анестезию и подбирается препарат, на который у пациента нет аллергических реакций.
- Делается экспресс-тест на инфекции (это необходимо для назначения послеоперационной терапии).
- Под инъекционной анестезией производится удаление родинки.
- Накладывается косметический шов из лучшего биосовместимого шовного материала, который используется в пластической хирургии.
- После нанесения шва и обработки раны пациента отпускаем домой с назначениями.
- Швы снимаем через 7-14 дней после операции.
Важно отметить, что метод удаления (лазерный или хирургический) доктор выбирает строго по показаниям, а не по собственному желанию или желанию пациента. Чтобы избежать нежелательных последствий, а также качественно и безопасно удалить новообразование кожи, необходимо доверять исключительно опытному специалисту, который имеет в своем распоряжении качественное сертифицированное оборудование.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!