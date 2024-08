Холодный кофе: преимущества напитка, о которых вы могли не знать

Холодный кофе имеет особый вкус и является популярным напитком в теплый сезон, создавая продажи в сети кофеен по всему миру. Кроме того, этот напиток стал особенно популярным, опередив горячие варианты, из-за своей пользы и возможности утолять жажду.

Кроме того, холодный кофе может существенно повлиять на вашу диету и общее здоровье. Как именно, рассказали в Eat This, Not That.

Яркий вкус

Если вам нравится крепкий кофе, попробуйте летом холодное заваривание. Холодный кофе действительно крепче обычного кофе со льдом, поскольку его готовят, настаивая молотые зерна в холодной воде около 8-24 часов. Это создает более насыщенный вкус, отличный от обычного кофе, который охлаждают после горячего заваривания.

Лучший выбор для желудка

Процесс холодного заваривания кофе имеет меньший уровень кислоты, что делает этот напиток более мягким во вкусе и уменьшает риск желудочных проблем, таких как кислотный рефлюкс.

Содержит больше кофеина

Если вы чувствуете больший эффект бодрости от холодного кофе, это может быть из-за того, что 470 мл холодного кофе содержит около 200 миллиграммов кофеина, что на 20% больше, чем в такой же порции кофе со льдом. Для достижения такого же уровня кофеина с горячим кофе нужно будет выпить примерно две с половиной чашки.

Помогает избежать определенного типа рака

Выпивание около 700 мл горячих напитков ежедневно может повысить риск рака пищевода на 90%. Чтобы снизить этот риск, рассмотрите возможность употребления более прохладных напитков, например, кофе холодного заваривания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, сколько кофе можно употреблять каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.