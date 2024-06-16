Хотите сбросить лишние килограммы? Попробуйте эти 6 фруктов

Фрукты полезны для здоровья, поскольку содержат множество необходимых питательных веществ, включая клетчатку и витамины. При этом калорийность большинства фруктов низкая, что очень полезно, если вы пытаетесь похудеть.

Вот 6 фруктов от OBOZ.UA, которые следует включить в рацион, если вы хотите быстро избавиться от лишнего веса.

Яблоки

Яблоко – малокалорийный фрукт, содержащий много клетчатки. Кроме того, яблоки очень сытны и хорошо утоляют чувство голода.

Совет: чтобы справиться с чувством голода, лучше всего употреблять их целиком, а не в виде сока.

Ягоды и маракуйя

Регулярное употребление ягод снижает уровень холестерина и уменьшает скачки артериального давления.

Еще один фрукт, эффективно снижающий вес – маракуйя. В нем мало калорий и много клетчатки. Маракуя также увеличивает чувствительность к инсулину.

Грейпфрут

Половина грейпфрута содержит всего 40 калорий и много витамина С, крайне важного антиоксиданта для жизнедеятельности организма.

В исследовании, в котором участвовали люди с избыточным весом, длительное употребление грейпфрута перед едой привело к уменьшению ощущения голода, сокращению потребления калорий и снижению веса.

Также можно использовать грейпфрутовый сок.

Киви

Киви – самый богатый источник витаминов C и E, клетчатки и фолатов.

По имеющимся данным, эти плоды дают наиболее эффективные результаты снижения веса. Вы также можете делать сок из киви на завтрак, добавлять его в салаты и каши для лучшего результата.

Авокадо

Авокадо содержат много калорий и жиров, но хорошо помогают в снижении веса. Исследования показали, что у людей, которые едят этот фрукт, снижается тяга к голоду и уменьшается риск метаболического синдрома.

Помимо целого фрукта, вы можете есть и тосты из авокадо, заменив сливочное масло на спреде из его мякоти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на что способен один авокадо в день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.