Хотите сбросить лишние килограммы? Попробуйте эти 6 фруктов
Фрукты полезны для здоровья, поскольку содержат множество необходимых питательных веществ, включая клетчатку и витамины. При этом калорийность большинства фруктов низкая, что очень полезно, если вы пытаетесь похудеть.
Вот 6 фруктов от OBOZ.UA, которые следует включить в рацион, если вы хотите быстро избавиться от лишнего веса.
Яблоки
Яблоко – малокалорийный фрукт, содержащий много клетчатки. Кроме того, яблоки очень сытны и хорошо утоляют чувство голода.
Совет: чтобы справиться с чувством голода, лучше всего употреблять их целиком, а не в виде сока.
Ягоды и маракуйя
Регулярное употребление ягод снижает уровень холестерина и уменьшает скачки артериального давления.
Еще один фрукт, эффективно снижающий вес – маракуйя. В нем мало калорий и много клетчатки. Маракуя также увеличивает чувствительность к инсулину.
Грейпфрут
Половина грейпфрута содержит всего 40 калорий и много витамина С, крайне важного антиоксиданта для жизнедеятельности организма.
В исследовании, в котором участвовали люди с избыточным весом, длительное употребление грейпфрута перед едой привело к уменьшению ощущения голода, сокращению потребления калорий и снижению веса.
Также можно использовать грейпфрутовый сок.
Киви
Киви – самый богатый источник витаминов C и E, клетчатки и фолатов.
По имеющимся данным, эти плоды дают наиболее эффективные результаты снижения веса. Вы также можете делать сок из киви на завтрак, добавлять его в салаты и каши для лучшего результата.
Авокадо
Авокадо содержат много калорий и жиров, но хорошо помогают в снижении веса. Исследования показали, что у людей, которые едят этот фрукт, снижается тяга к голоду и уменьшается риск метаболического синдрома.
Помимо целого фрукта, вы можете есть и тосты из авокадо, заменив сливочное масло на спреде из его мякоти.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, на что способен один авокадо в день.
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