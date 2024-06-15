Хотите сохранить почки здоровыми? Внесите в свой рацион питания эти продукты и напитки
Заболевания почек характерны для людей, страдающих диабетом и высоким кровяным давлением. Поэтому рекомендуется предварительно их обследовать, чтобы убедиться в хорошем состоянии этого жизненно важного внутреннего органа.
В свою очередь, OBOZ.UA для оздоровления почек рекомендует включить в свой рацион следующие продукты.
Белок + чеснок
Цветная капуста – это суперфуд, содержащий нужный для здоровья почек витамин С и К. Положительные результаты дает и включение в рацион яичных белков и чеснока, являющихся источником витамина B6 и витамина C.
А готовить пищу в этом случае диетологи советуют на оливковом масле, которое снабжает организм полезными жирами.
От каких продуктов следует отказаться
Люди, страдающие заболеванием почек, должны отказаться от:
- пшеничного хлеба, поскольку в нем содержится много калия и натрия;
- бананов, являющихся богатым источником калия;
- маринованных огурцов, потому что у них много соли.
Ваши почки скажут вам спасибо за эти напитки
Убедитесь, что вы употребляете достаточное количество жидкости в течение дня, поскольку это помогает почкам эффективно выполнять свои функции.
В общем, рекомендуется выпивать 6-8 стаканов воды в день.
Чтобы предотвратить образование камней в почках, желательно также в течение суток выпивать стакан лимонного или клюквенного сока.
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