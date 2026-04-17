Храп, который нельзя игнорировать: что скрывает этот ночной симптом

Ночные привычки, которые кажутся безобидными, иногда могут сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Исследователи все чаще обращают внимание на связь между качеством сна и состоянием сердечно-сосудистой системы.

В частности, обычный храп может оказаться не просто бытовым неудобством, а важным маркером риска. Новые научные данные показывают, что игнорировать такие сигналы может быть опасно для здоровья, пишет express.co.

Ученые из Университета Флиндерса установили, что частый храп может быть связан с гипертензией, особенно если он остается без контроля. Наиболее уязвимой группой оказались мужчины среднего возраста с лишним весом, которые регулярно храпят во время сна.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Digital Medicine, стали первыми, где для анализа взаимосвязи между храпом и давлением применили комплексный домашний ночной мониторинг в течение длительного времени.

"Впервые мы можем объективно утверждать, что существует значительная связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением", – заявил ведущий автор исследования, врач Бастьен Лечат.

По его словам, около 15% участников (преимущественно мужчины с лишним весом) храпели по меньшей мере в течение 20% времени сна. "Мы обнаружили, что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертензией", – добавил он.

Ученые отмечают: храп не следует считать только бытовым неудобством. Он часто сопровождается апноэ сна – состоянием, когда дыхание периодически останавливается во время отдыха, что еще больше повышает риски.

"Мы обнаружили, что те, кто регулярно храпит, имели почти вдвое более высокий риск неконтролируемой гипертензии. Этот риск почти удвоился еще раз у людей, которые регулярно храпели и страдали от апноэ сна, по сравнению с теми, кто не храпел регулярно", – объяснил профессор Дэнни Экерт.

В еще одном масштабном анализе, который охватил 72 269 человек в возрасте от 40 до 79 лет из британского биобанка, обнаружили дополнительный фактор риска – нерегулярный режим сна. Ученые подчеркивают, что чем более хаотичным является график засыпания и пробуждения, тем выше потенциальные угрозы для здоровья.

Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы отметил: "Мы должны стремиться просыпаться и ложиться спать в течение 30 минут одного и того же времени каждый вечер и каждое утро, включая выходные. В течение часа одного и того же времени хорошо, но хуже, чем 30 минут, а еще лучше – не иметь никаких вариаций".

Он также добавил, что разница более часа каждую ночь и каждое утро означает нерегулярный сон. Это может негативно повлиять на здоровье. Чем ближе вы к нулевой разнице, тем лучше.

Специалисты уточняют, что единичные сбои во сне не представляют большой опасности. Однако систематическое нарушение режима может перерасти в хроническую проблему.

Храп может быть ранним сигналом гипертонии, ведь он нарушает нормальный сон и способствует повышению давления. Со временем это может привести к серьезным осложнениям – сердечной недостаточности, инсульту, сердечным и почечным заболеваниям.

В исследовании с участием более 12 тысяч человек из разных стран использовали специальные датчики под матрасами для фиксации храпа и апноэ. Также участники измеряли давление дома с помощью сертифицированных тонометров.

"Это крупнейшее на сегодня исследование, которое изучает потенциальные связи между храпом, апноэ сна и гипертензией и оно раскрывает важные аспекты потенциальных последствий храпа для риска гипертензии", – подчеркнул Лечат.

Исследователи считают, что эти результаты открывают новые возможности для профилактики: "Результаты этого исследования открывают путь для дальнейшего изучения того, могут ли терапевтические вмешательства, направленные на борьбу с храпом, уменьшить гипертонию и снизить риски, связанные с ней".

Врачи советуют не игнорировать симптомы. Если храп сопровождается усталостью, плохим сном или проблемами с дыханием ночью, стоит обратиться к семейному врачу или специалисту по сну.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как определить собственную потребность сна.

