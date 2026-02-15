Хроническое перемерзание: какие последствия для организма и действенные советы согреться от эксперта по психологии

Зима 2026 года стала для украинцев настоящим испытанием. Длительные отключения света, отсутствие горячей воды и отопления деморализуют и истощают даже самых выносливых среди нас. негативным следствием таких процессов является хроническое перемерзание. Как негативно это влияет на работоспособность человека и можно ли с этим бороться OBOZ.UA рассказал эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

В свое время специалист довольно глубоко изучал, как влияют низкие температуры на рабочие функции человека. Ознакомился со многими исследованиями, которые освещают эту тему. Например, в эксперименте под названием Acute Cold Exposure and Cognitive Function, который проводила кафедра психологии Кентского государственного университета (США), людей подвергали температуре -10°C, а затем тестировали их способность воспринимать информацию и возможность осуществлять исполнительные функции. Что интересно, все показатели снижались не только тогда, когда участники эксперимента находились в холодном помещении, а еще час после того, как они возвращались в тепло. Такой разрушительной является сила холода.

По словам ученого, некомфортной для работы является любая температура, которая находится ниже +18°C, поскольку организму приходится тратить энергию на терморегуляцию. При +10°C приток крови к мозгу уменьшается и это приводит к быстрой усталости и истощению. Поэтому не удивляйтесь, когда вы не можете сосредоточиться на работе, работая удаленно в квартире, где о +18°C можно только мечтать. Или если продавец в холодном магазине долго не может посчитать сдачу или приносит вам не тот товар, который вы попросили. Хроническое перемерзание в котором мы живем не первую неделю – это не только о физическом дискомфорте. Это серьезная нагрузка для нервной системы. Когда вы долго не можете согреться, просыпаясь в холодной постели в холодной квартире, а потом добираетесь на работу где тоже холодно, организм находится в постоянном напряжении.

Холод также способен замораживать рабочую атмосферу, которая царила в коллективе. Коллеги становятся более раздражительными, в команде даже возможны ссоры. Как отметил Круглов, он неоднократно слышал истории о том, что холод и отсутствие света сделали злыми и раздражительными практически всех: от соседей в домовом чате, которые каждый вечер выясняют отношения, до всегда приветливых продавщиц ближайшего магазина, которые внезапно начали хамить. Холод буквально "крадет" позитив и хорошее настроение, предлагая только усталость и проблемы с концентрацией. Руководители жалуются, что работникам трудно найти мотивацию для работы, потому что перемерзание связано с ощущением беспомощности и плохим настроением. И это неудивительно. Когда человек чувствует себя скованным, у него просто нет сил, чтобы действовать творчески и активно. Как результат: срываются дедлайны, а несложные задачи кажутся трудными и выполняются кое-как.

Что же делать, если вам холодно, а работать надо? Капитан очевидность посоветовал бы просто согреть помещение. Но, как видим, порой это невозможно. Как психолог, Константин Круглов советует несколько действенных лайфхаков, которыми этой зимой пользуется сам.

Если работа в холоде стала частью вашей ежедневной рутины – планируйте самые тяжелые задачи на первую половину дня. Во-первых, утром уровень энергии выше. Во-вторых, тяжелая задача не будет нависать над вами целый день, высасывая остатки сил. Создайте на своем рабочем месте маленькие островки тепла: мягкое освещение, термос с чаем или кофе, положите на колени грелку или бутылку с горячей водой. Отличная идея – купить жилетку с подогревом, которая питается от павербанка, или пользоваться грелками-стельками. Даже небольшая доза тепла уменьшает стресс и повышает работоспособность.

"Лично мне также помогают короткие практики дыхания. В течение дня делаю их, чтобы перезагрузиться. Сначала глубокий вдох и счет до четырех. Затем медленный выдох и снова счет до четырех. 2-3 минуты таких упражнений и вы станете более сосредоточенными, восстановится ясность мышления. Кроме того, каждый час делаю короткую разминку: несколько приседаний и других простых упражнений, которые улучшают кровообращение", – рассказал ученый.

Но самый главный и, пожалуй, самый действенный совет: сместить психологические акценты в ситуации, которую мы все сейчас переживаем. Превратиться из жертвы обстоятельств, на героя, который их преодолевает вопреки капризам судьбы. Когда человек воспринимает себя жертвой, его психика переходит в режим пассивного выживания. Здесь доминируют ощущение бессилия и раздражения. Мозг не ищет решений, а думает только о комфорте. Когда же вы переключаете фокус и видите в себе не жертву, а активного участника событий – можете снова влиять на ситуацию. В психологии это называется интернальный локус контроля – установка, при которой человек верит, что его действия имеют значение. Именно она является одним из самых сильных факторов устойчивости, потому что запускает другую нейронную программу: креативность, волю, веру в собственные силы. Превратиться из жертвы в героя, не просто хорошая метафора. В темные времена – это основа психологического здоровья.