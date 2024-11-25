Худеем правильно: как привычки в питании могут изменить ваше тело

Достижение стройной и здоровой фигуры не обязательно требует строгих диет или ограничений. Более важно – найти правильный подход, который подходит именно вам и станет частью повседневной жизни.

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Соблюдение простых, но эффективных пищевых привычек может помочь вам достичь желаемых результатов без ущерба для здоровья. Издание eatthis.com поделилось советами диетологов, которые помогут поддерживать вес и самочувствие на самом высоком уровне.

Регулярное питание без пропуска приемов пищи

Некоторые люди считают, что для похудения необходимо сократить количество пищи или пропускать приемы пищи, однако это ошибочное убеждение. На самом деле те, кто сохраняет стройность, редко отказываются от еды, а также едят, когда чувствуют голод.

"Регулярное питание обеспечивает тело постоянным поступлением энергии. Пропуская еду, вы рискуете впоследствии почувствовать сильный голод, что затрудняет контроль порций и приводит к перееданию", – утверждает диетолог Бесс Бергер. Если вы слишком сильно наедаетесь вечером, вам стоит обратить больше внимания на питание в течение дня.

Это тоже касается тех, кто пропускает ужин, пытаясь ограничить калории перед сном. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что отказ от ужина может привести к увеличению веса и повышенному риску ожирения у молодежи.

Осознанное питание вместо ограничений

Вместо суровых диет, попробуйте практиковать внимательное питание – это когда вы концентрируетесь на еде, привлекая все свои ощущения и избегая отвлечений. Такой подход позволяет лучше распознавать ощущение сытости и избегать переедания через скуку.

Диетолог Яна Моврер подчеркивает: "Осознательное питание помогает нейтрализовать эмоциональное отношение к пище, что способствует поддержанию здорового веса". Исследования в Nutrition Research Reviews показали, что осознанно едящие люди замедляют темп приема пищи, что помогает испытывать насыщение раньше и потреблять меньше калорий.

Если вам трудно сфокусироваться на еде, начните с отстранения отвлекающих факторов, таких как телевизор или смартфон во время обеда. Со временем этот процесс станет более естественным и более легким.

Ставка на сбалансированные блюда вместо низкокалорийных

Одна из ключевых привычек для достижения стройной фигуры – потребление сбалансированных блюд, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытыми. Сбалансированная пища должна включать в себя белки, жиры и углеводы, а также различные группы продуктов.

"Сбалансированное питание помогает контролировать количество потребляемых калорий. Такие блюда часто содержат овощи и фрукты, обеспечивающие достаточное количество клетчатки, обладают низкой калорийностью и помогают поддерживать здоровый вес", – отмечает диетолог Джинан Банна.

К примеру, добавление белка к вашей еде может понизить чувство голода. Исследование в J ournal of Obesity & Metabolic Syndrome показало, что повышение уровня белка способствует снижению аппетита и повышению сытости.

Позвольте себе иногда побаловаться

Правильное питание важно, но полное исключение любимого лакомства может привести к срыву. Психологически необходимо иногда позволять себе насладиться чем-нибудь вкусным, чтобы избежать чувства лишения.

Исследование, опубликованное в Behavior Change, показало, что жесткие ограничения могут стать причиной переедания. Поэтому лучше время от времени позволять себе небольшие снисхождения, чтобы поддерживать мотивацию и соблюдать здоровое питание в долгосрочной перспективе.

Ищите другие способы преодоления стресса, кроме еды

Если вы заметили, что в стрессовые моменты ваш аппетит увеличивается, возможно вы практикуете эмоциональное питание. Это привычка, когда люди используют пищу как способ успокоения во время переживаний или эмоциональных потрясений.

Исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, показало, что эмоциональное переедание может приводить к набору веса, особенно в области живота и у тех, кто не получает достаточно качественного сна.

Вместо того чтобы немедленно прибегать к еде, попробуйте освоить другие способы борьбы со стрессом – это могут быть медитация, прогулки или разговор с другом. Если вам необходима помощь, обратитесь к специалисту для разработки стратегии преодоления эмоций без использования пищи.

Следуя этим простым и одновременно действенным пищевым привычкам, вы сможете со временем достичь стройной фигуры и сохранить ее. Помните, что здоровье – это не скорая погоня за результатом, а повседневная работа над собой.

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