Худшая еда для похудения: от чего советуют отказаться диетологи

Комфортная пища часто становится нашим спасительным кругом во время эмоциональных волнений. Она способна на короткое время улучшить настроение, но, к сожалению, ее влияние на здоровье может оказаться отрицательным в долгосрочной перспективе.

Известно, что такие блюда обычно богаты калориями, жирами и сахаром, но лишены питательной ценности. Некоторые из них еще больше способствуют набору веса, особенно при регулярном потреблении большими порциями, отмечает eatthis.com.

Однако стоит заметить, что полностью отказываться от комфортной еды не обязательно.

"Комфортная еда – это ответ на определенную эмоциональную потребность, которую мы испытываем в этот момент. Я не рекомендую прибегать к перееданию, но маленькие порции любимых блюд, таких как печенье или мороженое, могут помочь справиться с желанием, когда вы контролируете вес", – отмечает диетолог Стейси Кравчик.

По словам Кравчика, если мы отказываем себе в желаемых продуктах, это лишь усиливает одержимость ими, что в конце концов может привести к перееданию. Так что лучше не исключать такие продукты из рациона, но потреблять их редко и в ограниченных количествах.

Чтобы добиться успеха в похудении, лучше ограничить потребление определенных видов комфортной пищи. Ниже представлен список продуктов, которых следует избегать.

Макароны

"Одним из худших блюд для похудения является еда с высоким содержанием углеводов, такая как макароны. Они могут быстро повышать уровень сахара в крови, что приводит к голоду вскоре после еды и увеличивает риск переедания. Фетучини Альфредо - один из самых вредных вариантов. калориями и почти не содержит белка", – говорит диетолог Моргин Клер

Промышленная выпечка

"Обработанные и упакованные кондитерские изделия относятся к самым вредным продуктам здоровья. Их негативное влияние на организм превышает любые положительные эмоции", - отмечает диетолог Триста Бест.

По словам диетолога, эти продукты перенасыщены жирами и сахаром, что способствует воспалительным процессам и проблемам пищеварения, усугубляя как физический, так и психологический стресс.

Печенье и сладости

"Самыми проблемными продуктами для тех, кто хочет похудеть, являются содержащие много сахара. Например мороженое и разные десерты", - говорит диетолог Кайли Иванир.

Иванир объясняет, что такие продукты вызывают негативные эффекты. Сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, запуская цикл голода и желание есть больше. К тому же, скачки сахара способствуют воспалению и инсулиновой резистентности. Она рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием белков и жиров, поскольку они дольше насыщают и помогают контролировать аппетит.

Мороженое

"Мороженое – это один из самых худших вариантов для тех, кто пытается похудеть. Оно не только содержит много сахара, но и провоцирует желание есть больше", – говорит Иванир.

Анам Умайр, доктор философии и диетолог, поддерживает эту мысль: "Мороженое настолько увлекает, что остановиться после нескольких ложек почти невозможно. Оно вызывает привыкание и способствует ожирению, нарушению гормонального баланса и инсулиновой резистентности".

Закуски в пакетах

"Чипсы и другие продающиеся в пакетах закуски являются одними из худших для похудения. Люди часто съедают целую упаковку таких продуктов, не замечая, сколько потребили. Это может разрушить любые усилия по диете на несколько дней вперед", – говорит тренер Джейми Хики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как контролировать аппетит.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.