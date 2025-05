Худшая еда, которую следует игнорировать в зрелом возрасте: здоровое питание

После 50 лет большинство людей начинают больше внимания уделять здоровью сердца, ведь это становится актуальным из-за изменений в организме и увеличения веса. Больше всего рискуют люди с проблемами в сердечно-сосудистой системе, а потому важно вовремя пересмотреть свои пищевые привычки.

Чтобы улучшить здоровье сердца, нужно уменьшить потребление нездоровой пищи. Как сохранить сердце здоровым и каких продуктов стоит избегать, рассказали в Eat This, Not That.

Жирное мясо и жареная пища

Чтобы поддержать здоровье сердца после 50 лет, уменьшите потребление насыщенных жиров. Ограничьте порции мяса до 85 граммов, избегайте красного мяса и жареной пищи, выбирайте нежирные молочные продукты и добавляйте больше фруктов, овощей и клетчатки. Это поможет предотвратить сердечные заболевания и улучшить общее состояние здоровья.

Картофельные чипсы и сладкая газировка

Чипсы и газировка могут серьезно навредить вашему сердцу из-за высокого содержания натрия, насыщенных жиров и добавленного сахара. Выбирайте более здоровые альтернативы такие, как газировка без сахара или травяной чай. Это позволит избежать проблем со здоровьем, таких как ожирение и сердечные заболевания.

Диетические напитки

Переход на диетические газированные напитки, чтобы уменьшить калории и сахар, может не дать желаемого эффекта для вашего сердца. Искусственно подслащенные напитки связаны с повышенным риском метаболических заболеваний, нарушая микробиом и повышая аппетит. Лучше всего выбирать воду, чтобы поддерживать здоровье сердца и контролировать аппетит.

Пончики

Пончики — это тот тип продуктов, который следует избегать после 50 лет для поддержания здоровья сердца. Они богаты нездоровыми жирами, рафинированными углеводами и сахаром, что может привести к увеличению веса и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

