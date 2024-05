Худшие калорийные продукты в ресторанах: можно ли их заменить здоровой пищей

Сейчас рестораны публикуют информацию о питательной ценности в меню и в Интернете, и часто можно найти отдельный раздел меню, где выделяются продукты, содержащие менее 600 калорий. Но иногда потребители заявляют, что пункты меню содержат слишком много натрия или сахара, рестораны меняют рецепт, чтобы сделать эти блюда более здоровыми.

Однако, даже с увеличением осведомленности о здоровом питании, существует много путаницы относительно того, что действительно полезно. В нашей новой книге "Ешьте это, а не то!": лучшие (и самые плохие) продукты в Америке!" ( Eat This, Not That!: The Best (& Worst) Foods in America! ) издание раскрывает тысячи популярных и, казалось бы, здоровых продуктов, содержащих потрясающее количество жира, сахара, соли и калорий.

Eat This Not That предлагает самую умную альтернативу между слишком калорийной пищей на более полезный вариант.

Завтрак

Худший вариант – завтрак с блинами с корицей Denny's.

1800 калорий, 70 г жира (24 г насыщенного жира), 2670 мг натрия, 263 г углеводов (5 г клетчатки, 186 г сахара), 30 г белка.

Завтрак имеет столько калорий, как и 9 глазированных пончиков Krispy Kreme.

Альтернатива :

Grand Slam завтрак в Denny's с блинчиками с беконом и яйцами.

650 калорий, 30,5 г жира (9 г насыщенного жира), 1410 мг натрия, 70 г углеводов (5 г клетчатки, 21 г сахара), 27 г белка

Разница : 1150 калорий. Если вы будете производить обмен дважды в месяц, то за год вы потеряете около 2 килограммов.

Обед

Худший вариант – Феттучини Альфредо с курицей от Cheesecake Factory (ланч паста).

1700 калорий, 112 г жира (64 г насыщенного жира, 3,5 г трансжира), 2270 мг натрия, 113 г углеводов (7 г клетчатки, 8 г сахара), 60 г белка.

Этот обед имеет больше калорий, чем 3 Макдональдс Биг Мак.

Альтернатива : Куриные тако от Cheesecake Factory.

510 калорий, 15 г жира (3,5 г насыщенного жира), 830 мг натрия, 63 г углеводов (12 г клетчатки, 13 г сахара), 32 г белка.

Разница : 1190 калорий.

Совершайте этот обмен дважды в месяц, и вы потеряете около 3 кг в год

Закуска

Худший вариант : Лук Outback Steakhouse

1950 калорий, 155 г жира (56 г насыщенного жира, 7 г трансжира), 3840 мг натрия, 123 г углеводов (14 г клетчатки, 18 г сахара), 18 г белка.

Эта закуска имеет столько же жира, как 133 нагетса Chick-fil-A, и столько же насыщенного жира, сколько 11 ломтиков пиццы Dominos, брошенной вручную с обычным сыром – это эквивалент полтора пирога!

Альтернатива : Кокосовая креветка Outback's Gold Coast (маленькая).

360 калорий, 17 г жира (9 г насыщенного жира, 1 г трансжира), 650 мг натрия, 41 г углеводов (0 г клетчатки, 21 г сахара), 12 г белка

Разница : 1590 калорий. Делайте этот обмен раз в месяц и вы потеряете 4 кг в год.

Ужин

Худший вариант : уличная лапша TGI Fridays Sizzling Street 1520 калорий, 39 г жира (6 г насыщенного жира), 6970 мг натрия, 230 г углеводов (13 г клетчатки, 44 г сахара), 73 г белка.

Этот ужин содержит столько же натрия, сколько 15 пакетиков Rold Gold Pretzels.

Альтернатива : Лосось TGI Fridays Dragon-Glaze Salmon (с жасминовым рисом и брокколи с лимонным маслом) 900 калорий, 36 г жира (6 г насыщенного жира), 2390 мг натрия, 107 г углеводов (7 г клетчатки), 1 г белка.

Разница : 620 калорий. Совершайте этот обмен дважды в месяц, и вы потеряете 4 кг в год.

Десерт

Худший вариант : шоколадный торт с ягодами от PF Chang's.

1700 калорий, 71 г жира (30 г насыщенного жира), 1410 мг натрия, 259 г углеводов (14 г клетчатки, 190 г сахара), 17 г белка.

Этот десерт содержит столько же сахара, сколько в упаковке шоколадного мороженого Breyers – 12 целых шариков!

Альтернатива : вьетнамский шоколадный лава-кейк PF Chang.

800 калорий, 49 г жира (27 г насыщенного жира), 340 мг натрия, 88 г углеводов (5 г клетчатки, 70 г сахара), 12 г белка.

Разница : 900 калорий. Совершайте этот обмен дважды в месяц, и вы потеряете около 2 кг в год.

