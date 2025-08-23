Худшие пищевые ошибки после 50 лет: что опасно для диабетиков

С возрастом питание начинает играть еще более важную роль, особенно для людей, живущих с диабетом. После 50 лет даже незначительные ошибки в рационе могут серьезно влиять на уровень сахара в крови и общее самочувствие.

Диетологи отмечают, что определенные привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле могут ухудшать течение болезни. Издание eatthis.com опубликовало самые распространенные пищевые ошибки и советы, как избегать их, чтобы поддерживать здоровье и энергию.

Игнорирование белка на завтрак

По мере старения организма мышечная масса постепенно уменьшается – этот процесс может начаться уже после 30 лет.

"Потеря мышц приводит к замедлению метаболизма. А поскольку большее количество мышечной ткани напрямую связано с лучшей чувствительностью к инсулину, важно сохранять ее как можно дольше", – объясняет диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Эксперт советует обязательно включать в завтрак не менее 20-30 граммов белка. "Большинство людей получает достаточно в течение дня, но именно утренний прием белка помогает восстановить мышцы после ночного голодания", – отмечает она.

Например, это могут быть три яйца, ¾ стакана творога или греческого йогурта или же ¼ стакана протеинового порошка.

Увлечение модными диетами

Детокс-курсы или соковые диеты могут казаться полезными, но они опасны для людей с диабетом.

"Наше тело уже имеет собственную систему очистки – это почки, печень, легкие, кишечник и кожа. А проблема соковых диет заключается в том, что вместе с клетчаткой вы теряете и другие важные питательные вещества", – объясняет диетолог Тоби Смитсон.

Альтернатива: вместо экспериментов стоит придерживаться сбалансированного питания, которое включает продукты с клетчаткой, нежирные источники белка и полезные жиры. Такое сочетание помогает держать уровень глюкозы стабильным и обеспечивает ощущение сытости на более долгое время.

Отказ от полезных углеводов

Слово "углеводы" часто воспринимается как нечто вредное, но это не совсем так. Лорен Харрис-Пинкус подчеркивает: "Не все углеводы одинаковы. Есть такие, которые помогают регулировать уровень сахара. Например, овес или фасоль содержат растворимую клетчатку, которая замедляет усвоение глюкозы". Кроме того, ягоды богаты полифенолами – антиоксиданты, которые могут повышать чувствительность к инсулину.

В рационе должны преобладать "качественные углеводы" – цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена. Суточная норма клетчатки, по рекомендациям диетологов, составляет от 25 до 38 граммов.

Пропускание приемов пищи

Некоторые считают, что отказ от завтрака или ужина поможет снизить уровень сахара или похудеть. Но это ошибочное убеждение.

"На самом деле пропуск еды часто вызывает противоположный эффект: организм начинает активно выделять глюкозу в кровь и может становиться более устойчивым к инсулину. Отказ от одного из трех основных приемов пищи в попытке похудеть может привести к сильному голоду, перееданию или опасному падению уровня сахара. Ваш мозг и тело нуждаются в постоянном источнике энергии, которым является глюкоза", – отмечает Смитсон.

Питание должно быть регулярным и сбалансированным. Каждый прием пищи должен содержать белок, полезные жиры и продукты с клетчаткой.

