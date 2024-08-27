Идеальная песня для ходьбы: какие треки советуют слушать врачи, чтобы жить дольше

В 2018 году ученые из университета Ольстера опубликовали исследования в Британском журнале спортивной медицины. В нем анализировалось поведение более 50 000 человек, которые занимались пешими прогулками.

Выводы исследования показали, что скорая ходьба значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Особенно это касается пожилых людей, которые ускоряют свой темп во время ходьбы – у них на 53% меньше риска умереть от сердечных болезней, пишет eatthis.com.

"Ходьба уже давно считается основой здорового образа жизни, но, по нашему мнению, важно подчеркивать темп ходьбы в кампаниях общественного здоровья, чтобы поощрять людей к быстрой ходьбе ежедневно. Даже если у вас мало свободного времени, повышение скорости ходьбы и частоты сердечных сокращений улучшит ваше здоровье", – объясняет профессор, доктор Мари Мерфи.

Профессор Мерфи приняла участие в подкасте BBC Radio 4 Just One Thing, где вместе с ведущим доктором Майклом Мосли обсуждала положительное влияние ходьбы на физическую форму и долголетие. Во время разговора они делились советами, как сделать свои прогулки более полезными, в частности, вспомнили одну песню, которую Мерфи считает идеальной для поддержания ритма ходьбы, что способствует похудению и продлению жизни.

Утренние прогулки – лучший выбор

Доктор Мосли особенно рекомендует прогулки утром. Кроме того, что это отличный способ начать день и поднять себе настроение, утренние прогулки могут улучшить ваш сон. Он отмечает, что они играют ключевую роль в обеспечении качественного сна ночью.

"Свет помогает перенастроить ваши биологические часы. Поэтому вечером, когда вам нужно уснуть, ваше тело уже готово к этому. Если у вас возникают трудности со сном, возможно, вы не получаете достаточно яркого света по утрам", – объясняет Мосли.

Ваши биологические часы сложнее, чем кажется

Многочисленные исследования сна доказывают, что человеческий циркадный ритм немного отличается от 24 часов, из-за чего, если не соблюдать строгий расклад сна, вы можете засыпать все позже и позже.

"Наши биологические часы настроены чуть более 24 часов, поэтому важно ежедневно "перезагружать" их под влиянием утреннего света, особенно синего спектра, к которому наши рецепторы чувствительны. Свет подавляет выработку мелатонина, отвечающего за сонливость гормона, и помогает настроить внутренний ритм", – говорит Мосли.

Почему следует ходить быстрее?

Доктор Мерфи подчеркивает, что для получения большей пользы от ходьбы важно поддерживать быстрый темп. Она рекомендует ходить быстро хотя бы 30 минут в день. Также отмечает, что ходьба может быть даже полезнее бега, поскольку ее можно практиковать чаще в течение дня. К примеру, прогулки утром, в обед и вечером помогают активировать кровообращение и стимулировать работу мозга.

Идеальная песня для быстрой ходьбы

Мосли обычно любит ходить под песню Staying Alive группы Bee Gees, однако Мерфи предлагает другой вариант. По ее словам, "I've Gotta Feeling" группы Black Eyed Peas является идеальной композицией для быстрой ходьбы благодаря оптимальной частоте 128 ударов в минуту.

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