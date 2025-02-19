Идеальное время для употребления банана: когда лучше его съесть

Все знают, что банан – это вкусный и полезный фрукт, но знаете ли вы, что он может справиться с бессонницей? Оказывается, потребление бананов перед сном имеет множество преимуществ для качества вашего отдыха.

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Благодаря триптофана, мелатонина и минералов, эти плоды могут помочь настроить ваш организм на спокойный сон. Издание eatthis.com рассказывает, почему банан перед сном может стать эффективным средством для улучшения сна.

Банан поможет организму настроиться на сон

Этот желтый плод содержит триптофан – аминокислоту, которую организм не способен вырабатывать самостоятельно, поэтому ее нужно получать из еды. Триптофан способствует выработке серотонина – нейромедиатора, регулирующего настроение и сон.

"Серотонин является одним из важнейших химических веществ для мозга, ведь он выступает естественным антидепрессантом. Он помогает бороться с бессонницей и тревожностью, а также уменьшает раздражение, усталость, агрессию и перепады настроения", – объясняет диетолог Кесси Бьорк.

Бананы содержат мелатонин – гормон сна

Триптофан – не единственный компонент, способствующий улучшению сна. Исследование, опубликованное в Journal of Pineal Research, подтвердило, что бананы содержат мелатонин – гормон, регулирующий биологический ритм человека. Исследователи обнаружили, что употребление бананового сока, эквивалентного двум очищенным бананам, повышает уровень мелатонина в крови в 4,5 раза уже через два часа после употребления.

Полезные минералы для расслабления мышц

Бананы богаты калием и магнием, которые помогают мышцам расслабиться, снимая напряжение и способствуя быстрому засыпанию. Дополнительный бонус – магний, положительно влияющий на процессы жирового обмена.

Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, показало, что недосыпающие люди потребляют в среднем на 385 ккал больше в день, чем высыпающиеся. Ведущий автор исследования Хая Аль Хатиб из Королевского колледжа Лондона отметила: "Наши результаты доказывают, что кроме правильного питания и физической активности, полноценный сон также является важным фактором в контроле веса".

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