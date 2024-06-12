Идеальный напиток для похудения: как приготовить зеленый чай
Благодаря своим многочисленным полезным свойствам, зеленый чай заслуживает почетного места на полке и в ежедневном рационе. Исследования подтверждают способность этого напитка снижать уровень сахара в крови, риск заболеваний и жировые отложения на животе.
Кроме того, известно, что зеленый чай может ограничивать поглощение крахмала из пищи, делая его полезным в лечении диабета и ожирения. Если вы регулярно пьете зеленый чай, рекомендуем ознакомиться с советами Eat This, Not That!, что поможет правильно приготовить и употреблять этот напиток.
Не покупайте готовый чай в бутылке
Обработанный зеленый чай содержит недостаточное количество питательных веществ. Кроме того, консервированные сорта чая часто содержат только сладкую воду с низким содержанием EGCG, основного антиоксиданта, содержащегося в зеленом чае.
Заваривайте чай в пакетиках
Хотя поклонники чая не любят заваривать этот напиток в пакетиках, однако разницы между рассыпным чаем и пакетиками незначительна. Зеленый чай из рассыпных листьев содержит больше всего антиоксидантов, но дешевый чай в пакетиках также очень мощный и при этом доступный.
Японский чай не хуже китайского
Катехины - это мощные соединения, содержащиеся в зеленом чае, которые являются мощными антиоксидантами. Исследователи утверждают, что китайский зеленый чай, который подвергается сухому нагреванию, содержит немного больше катехинов, чем японский, пропаренный чай, но вероятность загрязнения свинцом в нем выше.
Замочите чай в горячей воде, не кипятка
Антиоксиданты зеленого чая лучше всего высвобождаются при температуре 80-90°C в течение 2-5 минут. Исследования показывают, что горячая вода увеличивает антиоксидантный потенциал чая до 9,5 раза по сравнению с холодными настоями.
Добавьте ломтик лимона
Лимонный сок является идеальным способом сохранить антиоксиданты зеленого чая. Исследования показали, что выжатый цитрусовый сок сохраняет до 80% катехинов чая, что сделает вашу чашку чая еще полезнее.
Добавьте мед
Капля меда в чае может улучшить концентрацию и внимание, особенно если вы планируете выпить напиток с кофеином или глюкозой. Исследование установило, что эта комбинация зеленого чая и меда увеличивает активность в участках мозга, ответственных за внимание.
Вечерний чай можно разогревать
Не выливайте остатки своего холодного чая, а просто разогрейте его в микроволновой печи. Исследования показали, что даже одной минуты в микроволновой печи достаточно, чтобы повысить содержание антиоксидантов в напитке.
Не добавляйте молока
Добавление молока в чай может лишить его антиоксидантных свойств, полезных для сердца. Причиной этого являются молочные белки, которые при взаимодействии с флавоноидами, ограничивают их усвоение.
Не покупайте слишком много чая
Чай очень чувствителен к воздействию жары, солнечного света и влажности, что может привести к потере антиоксидантов. Исследователи обнаружили, что в чайных пакетиках, которые хранились при комнатной температуре, содержание антиоксидантов снижалось в среднем на 32% в течение шести месяцев. Именно поэтому, чай лучше хранить в непрозрачной банке в темном, прохладном месте или даже в холодильнике.
Выберите чашку
Пластиковые термосы и стаканчики выделяют бисфенол А, который может превратить ваш напиток в источник токсинов. Это химическое вещество может разрушать гормональный фон, а потому пластиковая посуда не подходит для горячих напитков.
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