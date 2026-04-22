Идеальный отдых: этот легкий способ поможет получить 'лучший сон в жизни'

Существует немало советов, как быстрее заснуть, но некоторые из них основаны на древних практиках. Один из таких методов популяризировал китайский мастер боевых искусств Му Юйчунь.

Его подход активно обсуждают в соцсетях и называют способом улучшить качество ночного отдыха. Фитнес-инфлюенсер Джастин Агустин (@justin_agustin) рассказал о методе, который, по его словам, помогает заснуть буквально за несколько минут.

Он поделился советами мастера Му Юйчуня, который учился традиционной китайской медицине, акупунктуре и массажу в Пекине, а впоследствии создал собственную ассоциацию, посвященную культуре Китая.

Агустин убежден, что большинство людей просто неправильно спят, а правильное положение тела способно изменить сон уже с первой ночи.

"Большинство из нас спят на боку или на спине. А те, кто спит на животе, уже знают, что это плохо", – сказал он.

Если человек привык спать на боку, мастер советует подложить подушку под запястья, чтобы немного приподнять руку – это способствует лучшему кровообращению и уменьшает напряжение. Также рекомендуется обнимать подушку, вместо того чтобы прижимать грудь рукой, ведь это позволяет легким полноценно расширяться. Для тех, кто спит на спине, советы другие.

"Я уверен, что многие из вас уже так делают. Если вы спите на спине, большинство из нас спит с подушкой под головой, и это обычно сжимает нашу шею", – говорит Агустин.

Му Юйчунь советует подкладывать подушку под ноги – это помогает уменьшить нагрузку на поясницу и улучшает циркуляцию крови. В то же время важно правильно расположить подушку под головой, чтобы она поддерживала шею и не создавала лишнего давления на позвоночник.

"Это может уменьшить давление в пояснице, улучшить кровообращение в нижней части тела. Перенастройте ее так, чтобы она поддерживала вашу шею, уменьшая давление на позвоночник и открывая эти дыхательные пути", – добавляет он.

Обязательно ли спать 8 часов?

После того как человек подбирает правильную позу, вопрос продолжительности сна может отойти на второй план. Специалисты отмечают, что знаменитые "восемь часов" – не всегда обязательное условие для полноценного отдыха.

Эксперт и спикер TED Talk Джеймс Лайнгардт ранее отмечал: "Существует распространенный миф о "волшебных восьми часах сна" и о том, что это единственный способ хорошо выспаться, однако это не то, на чем мы должны сосредотачиваться".

По его словам, достичь такого режима удается далеко не всем. "Для большинства людей это нереально – наше исследование доказало, что даже менее одного из пяти человек могут достичь восьми часов. Главное, на чем мы должны сосредоточиться – это качество сна, а не количество", – добавил он.

Итак, ключ к хорошему самочувствию – не только продолжительность, а прежде всего комфорт и правильное положение тела во время отдыха. Даже если сон короче, но глубокий и непрерывный, организм восстанавливается значительно эффективнее.

