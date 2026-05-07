Имел критический порок сердца: в Украине впервые провели сложнейшую операцию, чтобы спасти трехмесячного мальчика. Фото

Во Львове врачи впервые в Украине провели уникальную малоинвазивную операцию трехмесячному младенцу с критическим пороком сердца. Вмешательство выполнили без традиционного разреза грудины, что значительно уменьшило риски для маленького пациента.

Благодаря сложной операции медикам удалось спасти жизнь мальчика и существенно улучшить его состояние. Об этом сообщили в Детской больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Как отмечается, пациентом стал трехмесячный Назарчик, который родился с тяжелой врожденной патологией – сердцем с одним функциональным желудочком.

В норме сердце имеет два желудочка: один отвечает за перекачку насыщенной кислородом артериальной крови по организму, другой – за транспортировку венозной крови в легкие.

У ребенка же эти потоки смешивались, что с самого рождения вызывало гипоксию, одышку и угрозу жизни.

Мама Назарчика из Херсона. Как-то после очередного обстрела и попадания осколков в квартиру женщина решилась покинуть родной город, а уже после рождения его в критическом состоянии направили во Львов.

В больницу он попал в возрасте одного дня с диагнозом единственного желудочка и атрезии трехстворчатого клапана. Медики наблюдали за состоянием ребенка до трехмесячного возраста, когда из-за критического снижения уровня кислорода в крови возникла необходимость в срочном хирургическом вмешательстве.

Врачи выполнили так называемую операцию Гленна – сложный этап коррекции врожденного порока сердца. Ее суть заключается в перенаправлении венозной крови в обход сердца непосредственно к легким. Для этого хирурги отсоединяют одну из главных вен от сердца и соединяют ее с легочной артерией. Это позволяет разделить потоки крови и уменьшить нагрузку на единственный желудочек.

Особенностью этого случая стало то, что операцию впервые в Украине провели малоинвазивно – через небольшой разрез длиной всего около 4 сантиметров под мышкой. Традиционно такие вмешательства выполняются через рассечение грудины, что является более травматичным и требует более длительного восстановления.

По словам врачей, новый подход позволил значительно уменьшить травматизацию тканей, кровопотерю и потребность в донорской крови, а также избежать риска деформации грудной клетки в будущем. В то же время такая методика является технически более сложной для хирургов и требует высокого уровня подготовки.

На момент операции состояние Назарчика было тяжелым: он задыхался, имел синюшный цвет кожи и был обессилен.

Уже через несколько недель после вмешательства ситуация кардинально изменилась – ребенок начал нормально дышать, активно есть и набирать силы. Уровень насыщения крови кислородом стабилизировался на уровне около 85%, что является хорошим показателем для такой патологии.

Впереди мальчика ждет еще один этап лечения – операция Фонтена, которую планируют провести, когда ребенок подрастет и начнет уверенно ходить.

Медики отмечают, что ежегодно около 15–20% маленьких пациентов кардиохирургического отделения нуждаются в подобных вмешательствах.

В будущем, по возможности, врачи планируют шире применять малоинвазивные методики для проведения операций Гленна и Фонтена, что позволит сделать лечение более безопасным и менее травматичным для детей.

