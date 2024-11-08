Иммунолог рассказал, какой вирус чаще всего вызывает пневмонию у взрослых и детей и как распознать заражение

С приходом зимы активируются вирусы, которые являются потенциальными угрозами для жизни, и один из опасных – респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), которому подвержены младенцы и пожилые люди. Вакцины против этого недуга в Украине нет, поэтому отличать наличие этого вируса – жизненно необходимо.

Видео дня

Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Волянский в новом выпуске OBOZ.TALK. Он рассказал, почему этот вирус чаще всего вызывает пневмонию и как распознать заражение им.

РСВ – это вирус, который вызывает симптомы, похожие на простуду. У небольшого процента детей он может также привести к возникновению серьезных инфекций нижних дыхательных путей. И у детей, и у взрослых инфекция может быть причиной тяжелой пневмонии.

Врач Волянский говорит, что РСВ следует отличать от гриппа – хотя бы понимать, что это вирусная, а не бактериальная инфекция. Ведь бактериальные процессы можно лечить антибиотиками или не используя их.

"Большинство респираторных инфекций вирусные, в том числе и пневмонии. И наиболее часто пневмонии у детей и взрослых вызывает именно РС-вирус. Его главные проявления – это небольшая общая интоксикация, потому что, например, при гриппе и короновирусе она значительна", – отметил врач.

По его словам, в случае РСВ у больного обычно наблюдается стойкое повышение температуры, которая не подвергается жаропонижающим препаратам и держится несколько дней. Далее добавляются кашель и насморк, слабость.

Если общая ситуация усугубляется, может развиться бронхит, бронхиолит, пневмония. В группе риска находятся малые дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

"Это типично для РС-вируса. В США, например, уже существует вакцина, но в Украине ее нет. Поэтому нужно защищаться другим способом, если мы говорим о профилактике. И очень желательно делать клинический анализ крови", – пояснил иммунолог.

Как сообщал OBOZ.UA, врач Виктор Литвиненко рассказал, что может случиться с организмом, если не обращать внимание на вирусные заболевания. Ведь большинство людей легкомысленно относятся к себе – переносят ОРВИ на ногах или занимаются самолечением гриппа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!