Инфекционист Светлана Федорова рассказала, что каждый должен держать в домашней аптечке на случай коронавируса
Во время коронавируса важно принимать лекарства, которые являются безопасными для сосудов. Об этом заявила врач-инфекционист высшей категории и депутат партии "Наш край", Светлана Федорова в своем новом блоге "Что должно быть в аптечке на случай коронавируса"
В первую очередь мы используем противовоспалительные препараты. Такие как парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного", — рассказывает Федорова.
Это уже не первый видеоблог инфекциониста. Она рассказала, кому не нужно делать бустерную дозу вакцины, а также как отличить "Омикрон" и "Дельту" от гриппа и простуды. Также Светлана Федорова начала онлайн-консультации, которые будут проходить каждый четверг. Больше полезных советов на странице Доктора Правды Федоровой.
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