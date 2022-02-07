Инфекционист Светлана Федорова рассказала, что каждый должен держать в домашней аптечке на случай коронавируса

Во время коронавируса важно принимать лекарства, которые являются безопасными для сосудов. Об этом заявила врач-инфекционист высшей категории и депутат партии "Наш край", Светлана Федорова в своем новом блоге "Что должно быть в аптечке на случай коронавируса"

В первую очередь мы используем противовоспалительные препараты. Такие как парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного", — рассказывает Федорова.

Это уже не первый видеоблог инфекциониста. Она рассказала, кому не нужно делать бустерную дозу вакцины, а также как отличить "Омикрон" и "Дельту" от гриппа и простуды. Также Светлана Федорова начала онлайн-консультации, которые будут проходить каждый четверг. Больше полезных советов на странице Доктора Правды Федоровой.

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