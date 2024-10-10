Интервальная ходьба для похудения: как сжечь лишние калории

Если вы хотите повысить интенсивность своих ежедневных прогулок, интервальная ходьба может стать идеальным решением. Эта методика тренировок поможет избавиться от лишних килограммов и приблизить вас к фигуре мечты.

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Интервальная ходьба разнообразит ваши тренировки и помогает более эффективно сжигать калории. Чередуя периоды интенсивной ходьбы с более медленными прогулочными темпами, вы сжигаете больше калорий. Издание eatthis.com рассказывает обо всех нюансах интервальной ходьбы для похудения.

Что такое интервальная ходьба?

"Интервальная ходьба – это методика, которая предполагает чередование коротких скоростных отрезков с более медленными периодами ходьбы. Например, вы можете двигаться быстрым темпом в течение 30 секунд, почти достигая скорости бега, а затем снижать темп на следующие 30 секунд", – объясняет Джордан Фернандес, сертифицированный. тренер.

Обычно продолжительность подобных интервалов может варьироваться от 10 секунд до одной минуты.

Как интервальная ходьба способствует похудению?

Интервальная ходьба может значительно усилить ваши усилия по борьбе с лишним весом благодаря дополнительным калориям, которые вы сжигаете во время тренировки. Это облегчает достижение необходимого калорийного дефицита, который важен для снижения веса.

"Интервалы имеют дополнительные преимущества перед равномерной ходьбой, поскольку они способствуют повышению метаболизма после завершения тренировки. Таким образом, вы продолжаете сжигать калории не только на занятиях, но и в течение следующих 24 часов", – отмечает Фернандес.

Как делать интервальную ходьбу для похудения?

Чтобы включить интервальную ходьбу в свой план похудения, Фернандес советует делать это 4-5 раз в неделю, начиная с 20-30 минут тренировки.

"Начните с 5-минутной разминки, после чего чередуйте 30 секунд быстрой ходьбы с 30 секундами легкого темпа. Сделайте в общей сложности 10 циклов. Закончите тренировку пятью минутами неторопливой ходьбы. Постепенно увеличивайте количество интервалов по мере улучшения физической формы. ", – объясняет Фернандес.

При этом важно не компенсировать сожженные калории перееданием, иначе все ваши усилия будут напрасны. "Это касается любой программы тренировок для похудения", – добавляет Фернандес.

Эффективнее ли интервальная ходьба для похудения по сравнению с равномерными кардиотренировками?

Интервальная ходьба может быть более эффективна для тех, кто хочет похудеть благодаря интенсивному сжиганию калорий. "Однако разница может быть не очень значительной. Когда речь идет об общих затратах энергии за день, важнейшим является выбор той формы упражнений, которую вы сможете регулярно выполнять. Постоянство важнее интенсивности", - отмечает Фернандес.

Также есть риск переедания после тренировок, компенсирующей все усилия.

"30 минут интервальной ходьбы сжигает от 200 до 300 калорий, плюс еще от 50 до 100 калорий в течение следующих 24 часов, в зависимости от интенсивности тренировки. В конце концов, не столь важно, какую именно форму физических упражнений вы выберете, важно не съедать больше еды после этого. На самом деле, вы можете достичь схожих результатов, просто снизив количество потребляемых калорий, даже без физических упражнений.

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