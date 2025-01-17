Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Старение – это естественный процесс, но его можно замедлить регулярными физическими упражнениями. Даже простые движения с личным весом могут значительно улучшить ваше здоровье, поддержать подвижность и укрепить мышцы.

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Они не требуют специального оборудования, поэтому их можно выполнять где угодно и в любое время. Издание eatthis.com поделилось эффективными упражнениями, которые помогут замедлить старение и сохранить молодость тела.

"Эти упражнения направлены на укрепление мышц и костей, сохранение подвижности и улучшение ключевых показателей здоровья", – отмечает тренер Тайлер Рид.

Прежде чем начинать новый тренировочный режим, всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом или вашим врачом, чтобы убедиться, что выбранные упражнения вам подходят.

Приседания

Род считает, что приседания – это отличный способ развивать мышцы ног, улучшать равновесие и подвижность. Для выполнения этого упражнения станьте так, чтобы ноги были на ширине плеч, а пальцы ног немного расходились в стороны. Опускайтесь вниз, пока ваши бедра не станут параллельными полу. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пятками.

Отжимания

Отжимания помогают укрепить мышцы груди и рук. Для упрощения задания можно выполнять упражнение от стены. Классический вариант: руки немного шире плеч, тело вытянуто в прямую линию. Сгибайте локти, опускаясь почти до пола, и возвращайтесь в исходное положение.

Выпады

Это упражнение улучшает равновесие, силу ног и гибкость бедер. Первоначальное положение: ноги на ширине плеч. Выставьте одну ногу вперед и сгибайте колени, пока заднее колено почти не коснется пола. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись передней ногой.

Птичка-собака

Это эффективное упражнение для стабилизации мышц спины и кори. Начните на четвереньках, держа руки под плечами. Вытяните левую руку вперед, а правую ногу назад. Задержитесь на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Боковая планка

Это упражнение тренирует мышцы коры и помогает поддерживать стабильность поясницы. Лягте на бок, опираясь на локоть так, чтобы тело образовало прямую линию. Активируйте мышцы бедер, удерживая положение не менее 15 секунд.

Мертвый жук

Это упражнение безопасно для позвоночника и помогает укрепить мышцы живота. Лягте на спину, поднимите руки и ноги перпендикулярно полу. Опускайте поочередно руку и ногу, сохраняя нижнюю часть спины прижатой к полу.

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