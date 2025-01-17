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Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
2,1 т.
Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Старение – это естественный процесс, но его можно замедлить регулярными физическими упражнениями. Даже простые движения с личным весом могут значительно улучшить ваше здоровье, поддержать подвижность и укрепить мышцы.

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Они не требуют специального оборудования, поэтому их можно выполнять где угодно и в любое время. Издание eatthis.com поделилось эффективными упражнениями, которые помогут замедлить старение и сохранить молодость тела.

"Эти упражнения направлены на укрепление мышц и костей, сохранение подвижности и улучшение ключевых показателей здоровья", – отмечает тренер Тайлер Рид.

Прежде чем начинать новый тренировочный режим, всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом или вашим врачом, чтобы убедиться, что выбранные упражнения вам подходят.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Приседания

Род считает, что приседания – это отличный способ развивать мышцы ног, улучшать равновесие и подвижность. Для выполнения этого упражнения станьте так, чтобы ноги были на ширине плеч, а пальцы ног немного расходились в стороны. Опускайтесь вниз, пока ваши бедра не станут параллельными полу. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пятками.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Отжимания

Отжимания помогают укрепить мышцы груди и рук. Для упрощения задания можно выполнять упражнение от стены. Классический вариант: руки немного шире плеч, тело вытянуто в прямую линию. Сгибайте локти, опускаясь почти до пола, и возвращайтесь в исходное положение.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Выпады

Это упражнение улучшает равновесие, силу ног и гибкость бедер. Первоначальное положение: ноги на ширине плеч. Выставьте одну ногу вперед и сгибайте колени, пока заднее колено почти не коснется пола. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись передней ногой.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Птичка-собака

Это эффективное упражнение для стабилизации мышц спины и кори. Начните на четвереньках, держа руки под плечами. Вытяните левую руку вперед, а правую ногу назад. Задержитесь на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Боковая планка

Это упражнение тренирует мышцы коры и помогает поддерживать стабильность поясницы. Лягте на бок, опираясь на локоть так, чтобы тело образовало прямую линию. Активируйте мышцы бедер, удерживая положение не менее 15 секунд.

Используй вес тела: 6 упражнений, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье

Мертвый жук

Это упражнение безопасно для позвоночника и помогает укрепить мышцы живота. Лягте на спину, поднимите руки и ноги перпендикулярно полу. Опускайте поочередно руку и ногу, сохраняя нижнюю часть спины прижатой к полу.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская