Исследователи рассказали, как питание влияет на продолжительность жизни

Пожалуй, каждый человек мечтает, чтобы его жизнь длилась как можно дольше. И все на самом деле понимают, что для этого необходимо прилагать определенные усилия. Однако смолоду мало кто задумывается над продолжительностью жизни и способами ее продления. С самого раннего детства мы слышим о необходимости правильно питаться, однако не всем известно, что именно сбалансированный рацион может способствовать долголетию.

Науке давно известно о положительном влиянии разных групп продуктов на организм человека. Однако только недавно специалисты смогли подсчитать, сколько именно лет может добавить полезная еда. О результатах нового исследования рассказало издание EveryDayHealth.

Большинству из нас известно, какие блюда полезны, а каких следует избегать. Так, ограничение потребления красного мяса и обработанных продуктов может привести к улучшению общего состояния организма и снизить риск развития диабета II типа или сердечных заболеваний.

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Однако недавно ученым удалось смоделировать влияние диеты на продолжительность жизни. Так, если бы двадцатилетний мужчина соблюдал рацион на основе овощей, фруктов и растительных белков, его жизнь могла бы длиться на 13 лет дольше. Для женщин этот показатель в одинаковых условиях составляет еще плюс 10 лет.

Исследователи убеждают, что сменить питание на более полезное возможно в любом возрасте. Хотя наибольшей продолжительности жизни можно достичь, если начать смолоду, однако отказ от вредных привычек пригодится и людям среднего и пожилого возраста, ведь он поможет бороться с избыточным весом и предотвращать серьезные заболевания, которые могут сократить жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о секретах продления жизни. Диетолог Оксана Скиталинская подчеркнула, что никогда не поздно пересмотреть свой рацион и начать заниматься спортом для сохранения здоровья на долгие годы.