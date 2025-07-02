'Из сердца, которое продолжает биться, вынимают кусок металла': что известно об уникальном изобретении украинцев для фронта, которое удивило западных врачей

Украинские врачи разработали уникальное изобретение для спасения военных, получивших на фронте осколочные ранения – магнитный экстрактор. В основе изделия, технологией которого пользовались на протяжении веков во время мировых войн, мощный магнит, позволяющий извлекать обломки из тела, в частности из сердца.

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Врачи областного клинического кардиоцентра в Днепре в 2024 году провели 70 операций на сердце с помощью магнитных экстракторов, передает ВВС. В частности, хирурги извлекли из сердца пулеметчика Сергея обломок после ранения на фронте – он попал под сброс с российского дрона.

"У меня задело почку, легкие пробило и сердце. Из сердца доставали у меня осколок. Я даже и не понял, что оно. Я в броне был, и думал, что мне просто дыхалку забило", – рассказал военный, добавив, что все могло закончиться летально, поскольку обломок был острым, как лезвие, и большим.

Кардиохирург этого центра Сергей Максименко показал журналистам видео самой операции.

"Выглядит это все на уровне фантастики – из сердца, которое продолжает биться в разрезанной грудине, тонким предметом вынимают кусок металла. Казалось бы, такое ранение – очевидная смерть, но, похоже, украинские хирурги бросают ей вызов. Да еще и так элегантно – на видео видим минимальные надрезы на теле, а обломок легко выходит через небольшое отверстие и оказывается на ладони у врача", – пишет ВВС.

По словам медиков, поскольку война вышла на новый технологический уровень, теперь осколочные ранения составляют до 80% всех боевых травм. Врачам приходится извлекать из тел военных сотни мелких кусков металла.

В течение прошлого в Днепровском кардиоцентре с помощью магнитного экстрактора провели 70 операций военным, в сердце которых застрял обломок. Сейчас этими приборами пользуются ведущие украинские хирурги и полевые медики.

Волонтер и один из изобретателей современных магнитных экстракторов Олег Быков рассказал, что врачи и в течение прошлых веков часто экспериментировали с магнитами, а сейчас эта технология нашла свое перерождение.

Сейчас волонтеры делают несколько модификаций экстракторов для различного типа хирургических вмешательств – есть гибкие для операций в брюшной полости, есть со сверхмощными магнитами для экстракции из кости, есть – приборы для микроэкстракции.

Есть и экстракторы, позволяющие с минимальным вмешательством проводить операции даже в полевых условиях. Их производство разбросано по всей Украине из соображений безопасности. Это – около шести предприятий.

По словам Быкова, сейчас эти приборы не имеют государственной сертификации, потому что в разгар войны времени на прохождение бюрократических процедур пока не было.

Уникальное изобретение украинцев для фронта удивило и западных врачей. Британский хирург Дэвид Нотт, который ранее проводил тренинги для украинских хирургов, поражен тем, как украинцы приспособились к новым реалиям войны.

Нотт работал в горячих точках по всему миру, но подчеркивает, что нигде не видел технологии, похожей на магнитные экстракторы.

Волонтеры из Кременчуга передали Нотту комплект своих экстракторов, и теперь врач изучает их возможности. По его мнению, отсутствие сертификации на этот прибор не является проблемой, ведь военная медицина – не терпит проволочек. По его словам, эта технология является абсолютно безопасной. "Это простой магнит, который не сделает никому никакого вреда", – уверяет он.

Наоборот больший вред можно нанести, если оставлять обломки в теле, или же пытаться их искать инвазивными методами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские медики совместно с британскими коллегами провели уникальную операцию – пересадку второго пальца стопы на кисть, на место большого пальца для восстановления функций руки. Такое хирургическое вмешательство понадобилось защитнику Украины Назару после удара FPV-дроном.

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