Избавьтесь от белых угрей: какие маски помогут улучшить состояние кожи

Иногда существенную проблему для здоровья кожи добавляют белые угри, поскольку они болезненны и их труднее удалить. Они задерживают мертвые клетки кожи и грязь, размножаясь.

Специалисты рекомендуют обратиться к натуральным средствам, доступным всем. OBOZ.UA предлагает несколько вариантов домашних натуральных скрабов, которые помогут получить чистую сияющую кожу.

Мед и овсянка

Для приготовления необходимо смешать две столовых ложки мелко измельченной овсянки с одной столовой ложкой меда. Эта эффективная паста удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя более гладкому цвету лица и глубоко увлажняющим. В конце концов это обеспечивает длительное сияние вашей коже, одновременно борясь с появлением белых угрей и предотвращая их повторное появление.

Огурец и сахар

Для приготовления половинку огурца смешайте с 2 столовыми ложками сахара. Этот скраб эффективно избавляет вашу кожу от белых угрей и невероятно обновляет ее. Эффект вы сможете увидеть уже в скором времени.

Пищевая сода

Рецепт приготовления предполагает смешение одной столовой ложки пищевой соды с несколькими каплями воды. В итоге вы должны получить однородную пасту. Этот скраб мгновенно очищает поры, устраняя белые угри и восстанавливая естественный баланс кожи. Пищевая сода также способствует более прозрачному цвету лица, оставляя вашу кожу обновленной и восстановленной.

Лимон и соль

Для приготовления смешайте две столовых ложки крупной соли со свежевыжатым соком половины лимона. Благодаря этому скрабу вы сможете удалить загрязнения и мертвые клетки кожи, а природная кислотность лимона осветляет и подтягивает кожу. В конце концов это поможет получить освеженное сияние кожи без белых точек, отражающее сияние здорового омоложенного цвета лица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно лечить прыщи и акне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.