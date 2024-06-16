Изменение образа жизни для борьбы с высоким кровяным давлением: что следует знать

Высокое кровяное давление может иметь серьезные последствия для здоровья в целом. Постоянно повышенный уровень АД может привести к повышенному риску инсульта, инфаркта или сердечных заболеваний. По словам Eatthis, важно знать об определенных изменениях в образе жизни, которые могут помочь контролировать и предотвращать это.

Регулярные физические упражнения имеют решающее значение для контроля уровня АД. Недостаточная физическая активность является фактором, способствующим его повышению. Кроме того, другие факторы, такие как избыточный вес, беременность или диабет, также могут играть определенную роль в развитии высокого АД.

Внушает тревогу тот факт, что значительное количество взрослых в Соединенных Штатах не знают, что у них повышенное артериальное давление. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, 47% взрослого населения страны имеют диагноз "гипертония".

Здесь очень важны регулярные обследования у врача и повышенное самосознание относительно состояния своего организма. Регулирование и содержание АД под контролем может значительно снизить риск развития других опасных для жизни состояний, влияющих на жизненно важные органы.

Понимание измерения АД имеет немаловажное значение. Для этого употребляются два числа. Верхнее число представляет систолическое АД, указывающее на силу, оказываемую на артерии, когда сердце сокращается.

Нижнее число – диастолическое артериальное давление, измеряющее силу давления на артерии между сердечными сокращениями. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, нормальное АД составляет около 120 на 80.

Уменьшение потребления натрия является ключевым аспектом поддержания здорового уровня АД. Рекомендуется ограничить ежедневное потребление натрия до 2000 мг. Достичь этого можно, если внимательно следить за этикетками пищевых продуктов и соблюдать диету по методике "Диетические подходы к остановке гипертонии" (DASH).

Рекомендуется избегать нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен и напроксен натрия, поскольку их частое употребление может привести к повышению АД. Очень важно проконсультироваться с врачом перед тем, как вносить какие-либо изменения в схему приема лекарства.

Регулярные аэробные упражнения не менее пяти раз в неделю полезны для контроля уровня АД. Постепенная разработка режима и сосредоточение в целях потери веса может привести к значительному улучшению общего состояния здоровья сердца.

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