Измерение сатурации: все, что нужно знать об использовании пульсоксиметра

При заболеваниях важно постоянно контролировать состояние здоровья с помощью термометров и пульсоксиметров. В то время как термометры помогают контролировать температуру тела, пульсоксиметр используется для определения уровня насыщения крови кислородом (SpO2).

Этот прибор похож на клипсу. Он прост в использовании и не требует каких-либо специфических знаний для осуществления диагностики. Мы расскажем, как правильно измерить сатурацию самостоятельно и что означают показатели.

Что производит пульсоксиметр?

Пульсоксиметр определяет, как хорошо сердце перекачивает кислород по всему телу. Прибор обычно используется для мониторинга здоровья людей с состояниями, которые могут влиять на уровень кислорода в крови, таких как астма, пневмония, а также COVID-19.

Окончательные значения используются для понимания дыхательной способности человека и анализа того, нужна ли внешняя поддержка, например аппарат искусственной вентиляции легких.

Пошаговая инструкция по использованию пульсоксиметра

Очень важно дать телу отдохнуть около 10 минут перед измерением уровня SpO2, поскольку активность может изменить показания.

Для начала положите руку на уровень груди и прикрепите прибор к указательному пальцу. Перед окончательным показателем на экране будет мигать ряд значений. Обратите внимание на окончательный показатель после стабилизации пульсоксиметра.

Что означают показатели и когда нужно обращаться за помощью?

Уровень SpO2 95% и выше считается нормальным для здоровых людей, а значение ниже этого показателя может свидетельствовать о гипоксемии – состоянии, когда в ткани поступает недостаточное количество кислорода.

Если показатель опускается значительно ниже этого порога, необходимо пройти медицинское обследование.

При измерении нужно лежать на животе

Чтобы измерить SpO2, нужно лечь на живот лицом вниз. Это называется постукиванием. Медицински доказано, что это положение улучшает оксигенацию пациента.

Ранее OBOZ.UA писал, как измерить пульс с помощью смартфона.

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