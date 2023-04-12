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К концу апреля Землю накроют еще две магнитные бури: названы самые опасные даты

Ульяна Виноградова
Новости медицины
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К концу апреля Землю накроют еще две магнитные бури: названы самые опасные даты

К концу апреля Землю накроют еще две магнитные бури. В это время люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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По данным погодного сайта Meteoagent, самые опасные даты выпадают на 16 и 17 апреля – буря будет силой 4 балла и 20 и 21 апреля – мощность магнитной бури достигнет 6 баллов. 

Как известно, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи и здоровье людей. Поэтому важно перестраховаться.

Чтобы облегчить самочувствие в дни магнитной бури, а именно – устранить головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней, следует придерживаться некоторых правил.

В первую очередь, важно пить больше жидкости и травяного или зеленого чая. Стоит отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Также лучше уменьшить количество жареной, острой и жирной пищи.

Взамен ввести в рацион побольше сезонных овощей и зелени.

В период магнитных бурь не помешает увеличить физическую активность, хотя бы больше ходить пешком.

Не забывайте регулярно проветривать комнату и постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном полезен контрастный душ. Таким образом магнитные бури будут менее ощутимы.

К концу апреля Землю накроют еще две магнитные бури: названы самые опасные даты

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее – читайте в нашем материале.

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