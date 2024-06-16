5 альтернативных и результативных методов лечения

При слове "терапия" мы обычно представляем себе пациента, сидящего на кушетке перед врачом. Однако существует множество уникальных терапевтических практик – от прослушивания музыки до игры в шахматы и рисования, для которых врач не нужен.

Вот 5 таких альтернативных эффективных методов лечения по версии Oboz Life.

Арт-терапия

Арт-терапия включает рисование, живопись, скульптуру, лепку из глины, дудлинг и многое другое. Она позволяет людям выплеснуть свои конфликты и проблемы, влияющие на их эмоции и поведение, через искусство.

Люди, страдающие от тревожности, расстройств пищевого поведения, наркомании или имеющие травматический опыт, могут получить большую пользу от арт-терапии.

Ароматерапия

Ароматерапия – это альтернативная медицинская практика, в которой используются натуральные масла, добываемые из растений, для улучшения психологического и физического состояния. Она действует через впитывание кожей и обоняние.

Игра в шахматы

Шахматная терапия помогает более четко организовать свои мысли. Кроме того, исследования показывают, что эта игра уменьшает стресс, тревогу и уравновешивает ум.

Так что если у вас нет хобби, вы можете начать играть в шахматы, чтобы внутренне успокоиться и завести друзей.

Рейки

Рейки – японская терапевтическая техника, связанная с энергетическим исцелением. Эта методика хорошо снимает стресс, расслабляет и способствует исцелению.

Рейки – это исцеление ладонями, когда практикующий проводит руками по вашему телу, чтобы облегчить состояние. Оно способствует заживлению тканей и костей после травм или операций, а также естественному самовосстановлению.

Рейки также исцеляют эмоциональные раны и физическую боль.

Музыкальная терапия

Музыкальная терапия – популярный клинический метод улучшения психологического, физического и социального самочувствия человека.

Она полезна для людей с деменцией, хронической депрессией и нарушениями речи. Исследователи обращаются к музыке как к возможному методу лечения инсульта и черепно-мозговых травм.

Пение, игра на инструменте или прослушивание музыки, уменьшает чувство самоизоляции и снижает тревогу.

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