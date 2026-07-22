Кабмин изменил правила работы "скорой помощи": что теперь изменится для пациентов и почему медики говорят лишь о первом шаге

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядке функционирования госпитальных округов, которые должны существенно изменить систему размещения бригад скорой медицинской помощи. Отныне места базирования "скорых" будут определяться не административными границами, а реальными потребностями населения, фактическим временем доезда к пациентам, состоянием дорог и ситуацией с безопасностью.

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Документ также предусматривает возможность создания оперативных временных пунктов базирования бригад, что должно сделать систему более гибкой в условиях войны.

Фактически это означает отказ от формального принципа "по административной карте" в пользу принципа "там, где помощь нужна быстрее". Особенно актуальным такое решение является для регионов, где из-за войны существенно изменилось расселение населения.

В то же время эксперты отмечают, что обновление логистики — лишь первый шаг, ведь документ не решает ряд системных проблем экстренной медицинской помощи.

Самый большой пробел: работа "скорой" во время воздушных тревог

Одной из самых острых нерешенных проблем остается отсутствие четких правовых алгоритмов работы бригад во время воздушной тревоги и ракетных атак.

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Практикующие медики неоднократно обращали внимание на то, что бригады скорой помощи вынуждены работать в условиях постоянного риска без достаточной правовой защиты. Специалисты подчеркивают, что медикам необходимы четко определенные правила выезда, гарантии безопасности и правовая защита в случаях работы под обстрелами, чтобы решения о спасении пациентов не становились предметом дальнейших юридических споров.

Больше ответственности получат военные администрации

Согласно новым правилам, областные государственные и военные администрации будут определять места постоянного и временного базирования бригад экстренной медицинской помощи.

Ожидается, что это позволит оперативнее адаптировать маршруты к условиям военного времени, определять более безопасные пути следования, организовывать временные пункты базирования и быстрее реагировать на изменение ситуации с безопасностью.

Логистика без оснащения не спасет пациентов

В то же время представители профессионального сообщества подчеркивают, что эффективная логистика не компенсирует дефицит современного оборудования, медикаментов и финансирования экстренной помощи.

Именно материально-техническое обеспечение остается одним из самых острых вопросов системы. Медики неоднократно заявляли, что в отдельных критических ситуациях возможности оказания помощи ограничиваются не профессионализмом персонала, а нехваткой необходимых препаратов, оборудования и ресурсов.

Реформа только начинается

Специалисты положительно оценивают решение об изменении принципов базирования "скорых", ведь сокращение времени доезда напрямую влияет на шансы пациентов выжить при инфаркте, инсульте, массивных травмах и других неотложных состояниях.

В то же время они подчеркивают, что реальная эффективность постановления будет зависеть от его практической реализации в регионах. Без четких алгоритмов работы во время воздушных тревог, надлежащего финансирования, современного оснащения и эффективной организации даже самые лучшие логистические решения не обеспечат полноценной работы службы экстренной медицинской помощи.

Сегодня украинские бригады скорой медицинской помощи продолжают работать круглосуточно, нередко в условиях боевых действий, под ракетной угрозой и в районах с высоким уровнем опасности. Именно поэтому наряду с реформой логистики медицинское сообщество ожидает дальнейших решений, которые обеспечат медикам реальную защиту, современное оснащение и условия для безопасного выполнения их работы.