"Кадровый кризис разъедает систему": Голубовская рассказала о недостатках медицинской реформы

Подавляющее большинство украинских медиков не видят ничего положительного в медицинской реформе. Специалисты критически оценивают нынешнее состояние системы здравоохранения и не видят позитивных сдвигов.

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Об этом заявила доктор медицинских наук Ольга Голубовская. По её словам, среди главных проблем – необоснованные тарифы Национальной службы здравоохранения Украины, к которой врачи уже относятся как к карательному органу.

В чём проблема НСЗУ

Экономические тарифы, как говорит специалист, не покрывают реальной стоимости лечения. Из-за этого больницы вынуждены экономить на всем, начиная от медикаментов и заканчивая зарплатами персонала, что напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи.

"И всё это сопровождается информационными атаками в СМИ, где медиков специально выставляют чуть ли не "бандитами" и хапугами, чтобы натравить на них общество и под этим шумом тихонько ликвидировать "несостоятельные" медучреждения", – говорит специалистка.

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На фоне недофинансирования на местах, как отмечает Голубовская, медикам под угрозой увольнения запрещают говорить пациентам и их родным, что в больнице чего-то нет и что нужно докупить лекарства, чтобы спасти человеку жизнь.

Другая проблема – бюрократия и нехватка медицинских кадров. По словам Голубовской, врачи массово увольняются из-за низких зарплат и чрезмерной нагрузки, особенно в селах, где местами вообще отсутствуют семейные врачи.

"Кадровый кризис разъедает систему. 70% коллег заявляют о тотальном дефиците врачей и медсестёр. Молодых специалистов беспокоит даже не низкая зарплата — их шокирует пренебрежительное отношение к медикам и условия, в которых приходится работать. Мотивация уничтожается каждый день. В Министерстве здравоохранения – хроническая некоммуникация, отсутствие научного подхода и слепое разрушение действующих механизмов. Управляющим на местах медицина вообще не нужна, на ней можно "сэкономить" – пока не случится ситуация, как это было с ковидом. Но неужели все забыли, что нельзя было и страну покинуть, и некуда было ехать, потому что ситуация в Европе была порой гораздо хуже?" – сказала Голубовская, подчеркнув, что для предотвращения этого немедленно необходим системный анализ и жесткий аудит медреформы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжают фиксироваться проблемы, связанные с внедрением новой системы оценки утраты трудоспособности, пришедшей на смену медико-социальной экспертизе (МСЭК). В сети всё чаще появляются жалобы от людей с инвалидностью, которые сталкиваются с неоднозначными решениями во время прохождения процедуры.

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