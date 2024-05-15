Как бороться с проблемой жирных волос: 4 эффективных совета

Хотя многие люди связывают жирные волосы с грязью и внешними факторами, проблема кроется в работе сальных желез кожи головы, производящих кожное сало. Хотя этот жир необходим, его выработка может быть чрезмерной, что приводит к появлению жирных волос. News Bytes рассказал, чтобы решить эту проблему, стоит внести некоторые коррективы в вашу рутину ухода за волосами.

Частота мытья волос

Избегайте соблазна мыть голову каждый день или через день. Вопреки расхожему мнению, это может иметь обратный эффект, побуждая сальные железы компенсировать это выработкой еще большего количества жира. Вместо этого старайтесь мыть голову 2-3 раза в неделю.

Соответствующие средства

Раз в неделю используйте очищающий шампунь, чтобы устранить избыток жира. Хотя они могут быть сильными, ограничение до одного раза в неделю обеспечивает эффективную очистку без чрезмерной стимуляции выработки жира. Кроме того, не забывайте кондиционировать волосы, уделяя особое внимание кончикам, поскольку это помогает сохранить их увлажненным и здоровым.

Средства для волос без силикона

Подумайте о том, чтобы свести к минимуму использование средств для волос на основе силикона, поскольку они могут привести к нежелательному выделению жира. Силиконы обладают свойством притягивать частицы воздуха, из-за чего волосы быстрее становятся тяжелыми и жирными.

Минимальное прикосновение к волосам

Когда наши руки контактируют с волосами, мы ненамеренно переносим на них жир и микробы, усугубляя проблему. Кроме того, чрезмерные прикосновения распределяют жир кожи головы по всем волосам, увеличивая общую жирность. Минимизируя контакт с волосами, вы можете помочь сохранить его чистоту и отсрочить появление жирности.

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