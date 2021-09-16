Близько місяця тому Мінцифра разом із партнерами запустили СOVID-сертифікати в застосунку Дія. Те, що раніше створювалось роками, стало можливим за кілька місяців. Уже сьогодні українці літають в Європу з COVID-сертифікатами в Дії, які визнав ЄС. Понад 650 тисяч згенерували свої сертифікати. І тисячі вже протестували їх у різних країнах Європи.

Утім, штам "Дельта" стрімко поширюється світом — кількість випадків захворювань зростає кожен день. Мінцифра, МОЗ та НСЗУ працюють над розробкою двох версій внутрішніх COVID-сертифікатів в Дії — "жовтої" та "зеленої". Вони запрацюють відповідно до нових карантинних обмежень для запобігання поширенню COVID-19. Уряд вже ухвалив зміни до постанови № 1236, які набудуть чинності наступного тижня.

Як вони працюватимуть і навіщо необхідне розділення на "жовті" та "зелені" внутрішні сертифікати?

Видео дня

"Жовтий" діятиме 120 днів та генеруватися для тих, хто має одну дозу дводозної вакцини. "Зелений" — 365 днів і буде генеруватися для тих, хто має повний курс вакцинації. Кольорова відмітка стосується лише цифрової версії сертифіката. Друкувати внутрішні сертифікати на папері відповідного кольору не потрібно.

Внутрішні "жовті" та "зелені" сертифікати необхідні, щоб не зупиняти роботу бізнесу під час карантинних обмежень. Якщо Україна перейде в жовту зону епідемічної небезпеки, то школи та університети зможуть працювати у звичайному режимі, якщо 80% працівників матимуть жовті чи зелені сертифікати. Так само не будуть зачинятися кінотеатри, музеї, спортзали, якщо понад 80% працівників матимуть один з двох COVID-сертифікатів. Якщо Україна перейде в червону зону, то заклади освіти та бізнес зможуть працювати лише із "зеленими" COVID-сертифікатами у 100% працівників.

Як згенерувати сертифікат у Дії?

Сертифікат можна буде згенерувати в декілька кліків. Для цього треба оновити застосунок у PlayMarket або AppStore. Потім у Дії треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".

Далі Дія.Підписом треба підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії — і все. дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами у застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

А вже наприкінці вересня запустимо можливість згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію на порталі Дія. Мінцифра зараз фіналізує розробку функціонала. Завдяки запуску послуги на порталі Дія отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають Дія.Підпису чи не користуються застосунком Дія.

Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку Дія.

Як згенерувати Дія.Підпис

Як я казав вище, Дія.Підпис необхідний для підтвердження запиту на передачу даних з ЕСОЗ. Це нова технологія, яка допоможе прибрати зайві походи по кабінетах для затвердження різних папірців. Згенерувати його дуже просто:

Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однорідному тлі та із яскравим освітленням.

Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.

Виконайте вказівки застосунку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.

Система робить фінальне фото — і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, оскільки ви підтвердили свою особу.

Чи можна згенерувати сертифікат у Дії, якщо немає сімейного лікаря?

Так, звісно. Дані про повний курс вакцинації в ЕСОЗ має внести лікар, що проводив щеплення. Одразу після введення цих даних — якщо вони введені коректно — після вашого запиту в Дії згенерується сертифікат.

Чому сертифікат не генерується?

Сертифікат у Дії може не відображатися з кількох причин. Перша — лікар не вніс дані щодо вашого щеплення в реєстр. Дані про вакцину має внести саме той лікар, який робив щеплення. Буває так, що ці лікарі просять колег зробити запис. Через це сертифікат не підтягується. Крім того, може бути некоректно введена серія вакцини. Тобто якщо у вас вакцина, яка має 2 дози, то при внесенні лікар має обов’язково це вказувати.

Якщо в ЕСОЗ немає жодних даних про користувача за наявності декларації з сімейним лікарем, швидше за все, лікар вніс дані, не вказавши податковий номер пацієнта. Найпростіший спосіб це виправити — попросити вашого сімейника внести ваш РНОКПП у систему. Також не згенерується сертифікат, якщо вакцинацію проведено не в Україні, оскільки у ЕСОЗ немає інтеграції з іноземними базами даних.

За час тестування нам вдалося протестувати, як працює сертифікат, як відбувається інтеграція з ЕСОЗ та які можуть бути помилки в даних в базі ЕСОЗ. Нам вдалося збільшити відсоток відображення сертифікатів до 90%, щоб українцям не довелося ходити по кабінетах лікарів та виправляти дані в реєстрі.

Більшість помилок, що допускаються лікарями, була оперативно проаналізована Мінцифрою разом з МОЗ і НСЗУ. Наразі ситуація виправляється за допомогою спеціально розробленого алгоритму на етапі перевірки відомостей про вакцинацію та генерації сертифікату.

Що робити, якщо сертифікат не згенерувався в Дії?

Дія надасть користувачу детальну причину помилки генерації сертифікату. Питання з неправильними даними допоможе вирішити контакт-центр МОЗ. Якщо з’явиться помилка генерації, зверніться до команди підтримки Дії та обрати пункт про COVID-сертифікат. Далі треба заповнити заявку й надіслати. Вона потрапить до контакт-центру, де лікарі її опрацюють. Потім вас сповістять про зміни, і ви можете спробувати згенерувати сертифікат ще раз.

А що буде з міжнародними сертифікатами та як вони працюватимуть на кордоні?

Також Уряд подовжив дію міжнародних COVID-сертифікатів до 365 днів. Втім, ситуація із коронавірусом швидкозмінна, тому рекомендуємо перевіряти офіційний перелік країн, в які можна потрапити за допомогою COVID-сертифікатів, та актуальний режим в’їзду й транзиту в різні країни світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України.

У QR-коді, який є в сертифікаті, закодований документ. В аеропорту, коли ви приїдете в іншу країну, у вас перевірять ваш фізичний закордонний паспорт. А також зчитають QR-код вашого COVID-сертифіката в Дії. Ваші медичні і персональні дані не передаються в інші країни і розміщені тільки у вашому телефоні та в ЕСОЗ.

Минулого місяця відбулося під’єднання України до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС. Це таке середовище для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечує їх взаємовизнання через ініціативу Digital COVID Certificate.

COVID-сертифікати в Дії для прикордонників інших держав будуть відображатися за допомогою gateway. Це такий інструмент, який дозволяє обмінюватися Україні з державами відкритими ключами електронних підписів, якими затверджуються наші сертифікати. Доступ до нього нам надасть цифровий директорат ЄС. Так само ми будемо робити з людьми, які приїжджатимуть до нас, бо Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи.

Проєкт реалізований за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного урядування Естонії в межах проєкту "EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека" і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.