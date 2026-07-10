Как черника влияет на артериальное давление: неожиданная польза маленькой ягоды

Черника издавна считается одной из самых полезных летних ягод благодаря высокому содержанию витаминов и природных антиоксидантов. Новые исследования показывают, что её регулярное употребление может положительно влиять не только на общее самочувствие, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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В частности, эта ягода способна поддерживать нормальное артериальное давление и улучшать состояние кровеносных сосудов. Эксперты объяснили parade.com, благодаря каким свойствам черника приносит такую пользу организму.

Специалисты подчеркивают, что ни один отдельный продукт не способен полностью определить состояние здоровья человека. Наилучший эффект дает разнообразное питание, богатое овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и другими источниками питательных веществ. В то же время черника является одним из продуктов, который может принести дополнительную пользу.

"Черника, как и все ягоды, – отличный вариант для регулярного включения в ваш рацион", – говорит диетолог Мелисса Кайола.

Свежая черника доступна преимущественно в теплое время года, однако замороженные ягоды почти не уступают ей по питательной ценности. К тому же их можно покупать в течение всего года, и они часто стоят дешевле.

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Почему черника полезна для артериального давления?

Одним из главных преимуществ черники считается её положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Ягода содержит большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые помогают организму бороться с воспалением и окислительным стрессом.

"Высокое содержание антиоксидантов и полифенолов в чернике помогает уменьшить воспаление в организме и способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению их функции, что помогает улучшить кровообращение", – объясняет диетолог Эбби Геллман.

По словам Мелиссы Кайоли, исследования также показывают, что эти соединения поддерживают здоровье сосудов, уменьшая воспалительные процессы и окислительный стресс, а это способствует нормальной работе сердца.

Научные работы последних лет показывают, что регулярное употребление черники связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Кроме того, употребление этой ягоды ассоциируется со снижением артериального давления.

Впрочем, эксперты отмечают, что продукты питания не способны резко изменить показатели давления сразу после еды. Исключением могут быть отдельные эффекты, связанные с солью или жидкостью.

"Помимо соли и жидкости, нет продуктов, которые могли бы существенно повлиять на артериальное давление сразу после употребления. Однако одно исследование показывает, что примерно один стакан черники может незначительно снизить систолическое артериальное давление примерно на пять миллиметров ртутного столба в течение одной-двух часов после употребления, расширяя кровеносные сосуды, что улучшает кровоток", – говорит Кайола.

По словам специалистов, наибольшую пользу черника приносит именно при регулярном включении в рацион, помогая поддерживать здоровый уровень артериального давления в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ягода может положительно влиять и на уровень холестерина. В частности, она способствует снижению концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют "плохим".

"Постоянное употребление черники может со временем помочь улучшить артериальное давление и уровень холестерина, способствуя снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца", – добавляет Кайола.

Не только для сердца: другие преимущества ягоды

Полезное воздействие черники не ограничивается поддержкой сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию антоцианов – природных пигментов, придающих ягоде насыщенный синий цвет, – она может быть полезна и для головного мозга.

"Антоцианы, которые обусловливают насыщенный синий цвет черники, и их высокая антиоксидантная активность помогают защитить мозг от окислительного стресса и могут помочь при возрастных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера", – отмечает Геллман.

Еще одной важной составляющей черники является витамин С. Он поддерживает нормальную работу иммунной системы, участвует в процессах заживления тканей, способствует обмену веществ и помогает организму противостоять окислительному стрессу.

"Витамин С также играет определенную роль в поддержании специализированных клеток в наших кровеносных и лимфатических сосудах, называемых эндотелиальными клетками, что способствует общему здоровью сердечно-сосудистой системы и контролю артериального давления", – говорит Кайола.

Черника также является источником марганца. По словам Геллман, этот микроэлемент участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и процессах обмена веществ. Кайола добавляет, что он также необходим для поддержания прочности костей и нормальной работы иммунной системы.

Кроме того, ягода содержит витамин К, который важен для нормального свертывания крови и здоровья костной ткани.

"Черника, да и ягоды в целом, являются источником питательных веществ, которые могут помочь лучше контролировать уровень сахара в крови, дольше сохранять чувство сытости, увеличить потребление клетчатки, уменьшить воспаление и поддерживать работу мозга", – заключает Кайола.

Несмотря на многочисленные преимущества, специалисты подчеркивают, что наилучший результат для здоровья обеспечивает не какой-то один отдельный продукт, а сбалансированный и разнообразный рацион. Тем не менее черника, безусловно, заслуживает места в ежедневном меню, ведь она сочетает приятный вкус с большим количеством полезных для организма веществ.

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